Hamilton po drami v Sočiju do dosežka, kot ga še ni bilo

V Sočiju so dirkači in vreme poskrbeli za pravo dramo s preobratom v končnici. Večji del dirke je namreč vodil Britanec Lando Norris (McLaren), toda nekaj krogov pred koncem se je močno ulilo, Norris pa je predolgo vztrajal na stezi z gumami za suho podlago. Ko se je nazadnje odločil za postanek, pa je padel na sedmo mesto.

Do jubilejne zmage je tako s četrtega startnega izhodišča prišel Hamilton, še večji preboj pa je uspel Verstappnu. Nizozemec je namreč po kazni zaradi menjave motorja dirko začel z zadnjega startnega mesta, a se na koncu prebil celo na drugo stopničko. Tretji je bil danes Španec Carlos Sainz (Ferrari).

The moment a first #F1 win finally slipped away from Lando Norris#RussianGP pic.twitter.com/W3ofVyM6Fb — Formula 1 (@F1) September 26, 2021

LAP 51/53



Norris has stayed out on slicks but he's struggling for grip and losing time and then spins off



Hamilton (on inters) has passed him and leads the race#RussianGP #F1 pic.twitter.com/DHuyzkD9B6 — Formula 1 (@F1) September 26, 2021

Hamilton kot prvi do velikega mejnika

Lewis Hamilton je danes naredil še en korak med legende motošporta. Kopici rekordov in dosežkov v bogati karieri je dodal še enega: kot prvi v zgodovini je dosegel sto zmag. Ta dosežek je bil sicer le vprašanje časa, toda po 99. zmagi v domačem Silverstonu je moral čakati še pet dirk, da je izpolnil tudi ta cilj. Britanec je sicer že dolgo tudi lastnik največ zmag v formuli 1, potem ko je prejšnji rekord Michaela Schumacherja (91) presegel v lanski sezoni.

Danes je morda do rekorda prišel tudi nekoliko nepričakovano, saj ni imel najboljšega izhodišča. A je odpeljal taktično odlično dirko, ob koncu pa so se strategi v njegovi ekipi Mercedes izkazali za boljše od tistih pri McLarnu. Ali pa je imel Hamilton preprosto srečo, medtem ko je Norris tvegal preveč in nazadnje ostal brez vsega.

Prav Norris je bil namreč tisti, ki je bil do zadnjih dveh krogov prvo ime dirkaškega konca tedna. V soboto je prvič v karieri prišel do najboljšega startnega položaja, danes pa je kazalo, da bo to nadgradil še s prvo zmago.

Lewis Hamilton je danes naredil še en korak med legende motošporta. Foto: Guliverimage

Za njim se je sicer dogajalo marsikaj, zanimivo je bilo predvsem prebijanje Verstappna iz ozadja, toda tudi ko je Hamilton prišel na drugo mesto, se je zdelo, da rojaka ne bo mogel prehiteti. Vse dokler se iz do takrat le močno grozečih črnih oblakov ni močno ulilo, to pa je popolnoma spremenilo tok zadnjih krogov in dirke.

Norris vztrajal krog preveč

Hamilton je namreč dokaj hitro šel po pnevmatike za mokro stezo, Norris pa je vztrajal vsaj en krog preveč in takrat tudi po radijski zvezi zavrnil poziv ekipe, naj pride na menjavo. Na že zelo mokri stezi je nato zdrsnil, izgubil ogromno časa, potem se je le vdal in šel v bokse. A dirka je bila takrat že izgubljena, je pa s svojim vztrajanjem na stezi naredil uslugo predvsem Verstappnu, saj mu je omogočil še za eno mesto boljšo uvrstitev.

Pod stopničkami in pred Norrisom so dirko končali Avstralec Daniel Ricciardo (McLaren), Finec Valtteri Bottas (Mercedes) in Španec Fernando Alonso (Alpine).

Tudi Verstappen je bil zelo zadovoljen: "Takšnega rezultata nisem pričakoval. A dež nam je pomagal, na koncu smo tvegali z gumami za srednje mokro stezo in izplačalo se je. Priti z 20. mesta na drugo je izjemno."

Pred to dirko je imel pet točk naskoka pred Britancem, zdaj je prvo mesto izgubil. A bitka za naslov svetovnega prvaka bo še napeta. Branilec naslova ima namreč zdaj 246,5 točke, Verstappen pa le dve manj (244,5). Oba pa imata ogromen naskok pred vsemi drugimi, saj tretji Bottas s 151 točkami zaostaja skoraj sto točk, četrti je današnji osmoljenec Norris s 139.

"Hvala vsem navijačem. Dolgo je trajalo, da sem prišel do stotice, nisem bil prepričan, da mi bo uspelo. Lando je danes odpeljal izjemno, jaz pa sem zelo hvaležen svoji ekipi, tako tistim, ki so tukaj, kot vsem v naši tovarni," je v prvem odzivu po zmagi dejal Hamilton.

Naslednja dirka bo 10. oktobra v Turčiji.

Izidi, 53 krogov (309,745 km):

1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 1:30:41,001

(povp. hitrost: 206,497 km/h)

2. Max Verstappen (Niz/Red Bull) + 53,271

3. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 1:02,475

4. Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) 1:05,607

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:07,533

6. Fernando Alonso (Špa/Alpine) 1:21,321

7. Lando Norris (VBr/McLaren) 1:27,224

8. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo) 1:28,955

9. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 1:30,076

10. George Russell (VBr/Williams) 1:40,551

...

Najhitrejši krog: Lando Norris (39., 1:37,423) SP skupno (15):

Dirkači:

1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 246,5

2. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 244,5

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 151

4. Lando Norris (VBr/McLaren) 139

5. Sergio Perez (Meh/Red Bull) 120

6. Carlos Sainz (Špa/Ferrari) 112,5

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 104

8. Daniel Ricciardo (Avs/McLaren) 95

9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri) 66

10. Fernando Alonso (Špa/Alpine) 58

...

Konstruktorji:

1. Mercedes 397,5

2. Red Bull 364,5

3. McLaren 234

4. Ferrari 216,5

5. Alpine 103

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

Preberite še: