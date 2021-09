Bottas najhitrejši v Sočiju, Verstappen bo začel iz ozadja

Kako se je razpletel prvi trening? Tudi na njem je bil najhitrejši Finec Valteri Bottas. Lanski zmagovalec je bil s svojim mercedesom dve desetinki sekunde hitrejši od branilca naslova prvaka Britanca Lewisa Hamiltona. Tretji je bil vodilni v skupnem seštevku za SP Nizozemec Max Verstappen.

FP2 CLASSIFICATION: @ValtteriBottas completes a perfect F1 Friday by taking his second P1 of the day ⏱️#RussianGP #F1 pic.twitter.com/K06dIkIqh2