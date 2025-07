McLarnov dirkač je prvič po 13 letih na prvem štartnem mestu na kultnem dirkališču Spa-Francorchamps v Belgiji. A sobotni šprint je dal vedeti, da "pole position" na tem prizorišču še ne pomeni zmage. Dodatno utegne 13. dirko sezone začiniti vreme. Ta konec tedna v Ardenih še ni deževalo, za nedeljo so plohe napovedane in vemo, da v tem delu Evrope lahko dežuje zelo močno. Štart bo ob 15. uri, dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Najhitrejši trije na sobotnih kvalifikacijah: tretji Charles Leclerc, prvi Lando Norris in drugi Oscar Piastri. Foto: Reuters Lando Norris in Oscar Pistri sta na 13. dirki sezone svetovnega prvenstva formule 1 v prvi štartni vrsti. Na sobotnih kvalifikacijah sta bila razred zase. To je 68. McLarnova prva štartna vrsta, več jih ima samo Mercedes (82). McLarnov dirkač je bil doslej v Spaju na prvem položaju enajstkrat, nazadnje Jenson Button leta 2012. "Lepo je biti spet na vrhu," se je smejalo Britancu, ki ga ne skrbi, da sta bila z ekipnim kolegom premagana na šprinterski dirki. "Ljudje veliko govorijo, a jaz se v dirkalniku dobro počutim. Ta konec tedna kar leti." Za Norrisa je to četrti "pole position" letos, prav toliko sta jih dosegla tudi Piastri in Max Verstappen (Red Bull). Z morebitno peto zmago letos, tretjo zaporedno bi Britanec še zmanjšal zaostanek v prvenstvu za vodilnim Avstralcem.

Štartna mesta na VN Belgije v Spa-Francorchampsu:

Hamilton: Moram se opravičiti. To je bilo nesprejemljivo.

Lewis Hamilton Foto: Reuters Drugo vrsto sta si pridirkala Charles Leclerc (Ferrari) in Verstappen, ki je po manjši napaki zapravil tretje mesto. Juki Cunoda si je pridirkal najboljši štartni položaj, odkar je v kokpitu Red Bullovega dirkalnika. Svojo stoto dirko bo začel s sedmega mesta. Toliko slabše je šlo na kvalifikacijah Lewisu Hamiltonu, ki so mu izbrisali zadnji hiter krog v prvem delu kvalifikacij (z vsemi štirimi pnevmatikami je prevozil rob steze) in je tako končal na 16. mestu. Nazadnje je dirkač Ferrarija v prvem delu kvalifikacij izpadel lani v Abu Dabiju (Carlos Sainz). Sedemkratni svetovni prvak je bil v prvi izjavi zelo pošten: "Dirkalnik ni bil slab. Sam pa sem naredil še eno napako. Moram se opravičiti ekipi. To je bilo nesprejemljivo."

Skupni seštevek (12/24):



1. Oscar Piastri (McLaren) 241 točk

2. Lando Norris (McLaren) 232

3. Max Verstappen (Red Bull) 173

4. George Russell (Mercedes) 147

5. Charles Leclerc (Ferrari) 124

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 103

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8. Alexander Albon (Williams) 46

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 37

10. Esteban Ocon (Haas) 27



1. McLaren Mercedes 473 točk

2. Ferrari 227

3. Mercedes 210

4. Red Bull Racing Honda 180

5. Williams Mercedes 62

6. Sauber Ferrari 41

Novinec Antonelli v solzah

Andrea Kimi Antonelli Foto: Reuters Še slabši, samo 18., je bil na kvalifikacijah novinec Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Če se je na prvih šestih dirkah sezone redno uvrščal med prvih šest, pa je na zadnjih šestih dirkah samo enkrat osvojil točke. "Odkar smo v Evropi, ne najdem samozavesti v dirkalniku. Občutek imam, da sem naredil korak nazaj," je uro in pol po kvalifikacijah dejal Italijan, ki je pred novinarje stopil v solzah. "Zame so to zelo težki trenutki, saj ne zaupam vase, da bi lahko pritiskal na plin do konca." Govorice, da lahko ostane brez sedeža v Mercedesu, če bi ti res dobili Verstappna, mu gotovo ne pomagajo.