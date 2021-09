Bottas bo zaradi menjave motorja startal iz ozadja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

fincu so znova menjali motor

Finski dirkač Valterri Bottas bo na današnji dirki svetovnega prvenstva formule 1 v ruskem Sočiju startal šele s 17. pozicije. Dirkač Mercedesa si je v sobotnih kvalifikacijah privozil sedmi startni položaj, a so se v njegovi ekipi odločili za menjavo motorja, zato ga je doletela kazen izgube desetih startnih pozicij.

Bottasu so motor zamenjali že pred štirinajstimi dnevi za VN Italije.

Vodilni v skupnem seštevku Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Kanadčan Nicholas Latifi (Williams) so zaradi menjave motorja prav tako prejeli kazen in bodo na dirkališču v Sočiju startali iz ozadja.

Prvi startni položaj si je prvič v karieri sicer privozil Britanec Lando Norris (McLaren). Za njim pa so se zvrstili Španec Carlos Sainz (Ferrari) ter Britanca George Russell (Williams) in Lewis Hamilton (Mercedes).

V seštevku sezone pred 15. preizkušnjo v Rusiji vodi Verstappen z 226,5 točke, drugi je Hamilton z 221,5, tretji pa Bottas s 141 točkami.