Bottas spet pri Mercedesu, a kot rezervni voznik

Petintridesetletni Finec je v zadnji sezoni dirkal za Sauber in se z ekipo razšel po VN Abu Dabija pred nekaj tedni. Zdaj se vrača v ekipo, v kateri je beležil najboljše rezultate svoje kariere.

Pri Mercedesu je brkati Finec dirkal od sezone 2017 do vključno 2021 ter desetkrat slavil na dirkah svetovnega prvenstva F1. Še 20-krat je stal na najboljšem startnem položaju. Kljub vsemu je v petih sezonah vselej gledal v hrbet nekdanjemu moštvenemu kolegu Britancu Lewisu Hamiltonu.

Britanec je zapustil Mercedes in bo od prihodnjega leta dirkal za Ferrari. V srebrni puščici bo izkušenega Britanca zamenjal italijanski najstnik Kimi Antonelli, Bottas pa bo prihodnje leto predvsem mentor 18-letnemu Italijanu.

Tudi Sauber, za katerega je Bottas odpeljal 68 dirk in zbral 59 točk, je povsem spremenil zasedbo za prihodnjo sezono. Namesto Bottasa in Kitajca Zhouja Guanyuja bosta v 2025 tekmovala Nemec Nico Hülkenberg in brazilski novinec Gabriel Bortoleto.

Bottas sicer še ni obupal nad kariero dirkača v formuli 1, saj se namerava v karavano v polni meri vrniti leta 2026, še dodaja spletna stran F1.

