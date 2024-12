Lawson potrjen kot drugi voznik Red Bulla

Perez je štiri leta dirkal ob Verstappnu pri Red Bullu, a je predvsem to sezono zaostal za pričakovanji z osmim mestom v seštevku dirkačev v F1. Mehičan je lani zasedel drugo, leto pred tem pa tretje mesto v posamičnem seštevku.

Lawson je sicer del razvojnega programa Red Bulla vse od leta 2019, v F1 pa je odpeljal 11 dirk za drugo moštvo Red Bulla Visa RB ter osvojil šest točk. Debitiral je leta 2023 na veliki nagradi Nizozemske, ko je v sestrski ekipi vskočil namesto takrat poškodovanega Avstralca Daniela Ricciarda.

"Moje dolgoletne sanje so bile, da bi se pridružil ekipi Red Bulla. Za to sem garal in delal od osmega leta," je v izjavi dejal 22-letni Novozelandec.

"Zelo sem navdušen nad dejstvom, da bom lahko delal ob ter se učil od Maxa, svetovnega prvaka. Nimam nobenih dvomov, da se iz tega ne bom veliko naučil in napredoval. Komaj čakam," je še pred novim izzivom dodal Lawson.

Novozelandec bo v prihodnje dirkal za moštvo, ki je sicer letos pobralo posamični naslov z Verstappnom, a v konstruktorskem seštevku zasedlo "šele" tretje mesto. Pred Red Bullom sta sezono končala še prvak McLaren in Ferrari.

Nova sezona F1 se bo sicer začela 16. marca z VN Avstralije v Melbournu.

