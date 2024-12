Moštvo formule ena Red Bull Racing je sporočilo, da Mehičan Sergio Perez zapušča njihove vrste. Do razhoda med moštvom in dirkačem, ki je v pravkar končani sezoni svetovno prvenstvo zaključil kot osmi, je prišlo po dogovoru obeh strani.

Perez je sicer letos podpisal pogodbo, ki ga je z moštvom vezala vse do konca leta 2026, a zdaj je ne bo oddelal v celoti. Po izjemni sezoni 2023, ko je skupno zaostal le za moštvenim kolegom Maxom Verstappnom, je njegova forma v tem letu močno padla, njegove slabše predstave pa so botrovale tudi temu, da Red Bull ni osvojil konstruktorskega naslova.

Kljub temu da je bil Perez sprva prepričan, da bo vseeno nadaljeval pri rdečih bikih tudi v prihodnje, pa se je na koncu po dogovoru po štirih letih njihova skupna pot končala. "Neverjetno sem hvaležen za zadnja štiri leta z Red Bull Racing in za priložnost dirkati v tako neverjetni ekipi. Dirkanje za Red Bull je bila nepozabna izkušnja in vedno bom cenil uspehe, ki smo jih dosegli skupaj. Podirali smo rekorde, dosegli izjemne mejnike in imel sem privilegij srečati toliko neverjetnih ljudi na tej poti," je ob slovesu dejal Mehičan. Zahvalil se je vsem v moštvu, poudaril pa tudi, da mu je bilo čast dirkati ob Verstappnovem boku in pisati zgodbe o uspehu. Pozabil ni niti na navijače.

Z Maxom Verstappnom sta bila odličen tandem. Foto: Reuters

Zahvalili so se mu tudi v moštvu. Šef Chris Horner je dejal, da je bil nepogrešljiv člen, saj jim je zagotovil dva konstruktorska naslova, hkrati pa z Maxom poskrbel za sezono, v kateri je imel Red Bull na koncu najboljša voznika v skupnem seštevku.

Mehičan je v dirkalniku Red Bulla slavil petkrat, med drugim tudi na VN Monaka, za moštvo pa je zbral več kot 90 nastopov in dodal pomemben košček v mozaik s konstruktorskima naslovoma v letih 2022 in 2023.