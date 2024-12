Mlademu Slovencu zmaga, pokal mu je predal Verstappen

Svet računalniških igric in simulacij je vse pomembnejši tudi v svetu avtomobilskega športa. Pod organizacijo Heinekena se je v Madridu zbralo nekaj najboljših tekmovalcev v simulacijah. Iz Slovenije si je mesto na nacionalnem izboru prislužil Jernej Dovžan iz Tržiča, ki se je v španski prestolnici odlično znašel. Med 18 tekmovalci je pokazal največ, po zmagi pa mu je pokal predal štirikratni svetovni prvak formule ena Max Verstappen.

Sodelujoči so morali na simulatorju odpeljati 18 krogov oziroma 25 odstotkov dirke F1 na dirkališču v nizozemskem Zandvoortu.

Zmaga Slovenca ni bila vprašljiva

Dovžan je dirko začel z drugega startnega položaja, ki si ga je priboril v polfinalu, in takoj je bilo jasno, da je kandidat za zmago. Na začetku je kazalo, da se bosta za zmago borili Slovenija in Brazilija, katerih dirkača sta drug drugega prehitevala prvih nekaj krogov. Ob tem je brazilski tekmovalec poškodoval sprednje krilce na vozilu, tako da se je po postankih v boksih v boj za zmago vmešal Japonec, ki pa v nobenem trenutku ni prehitel večino dirke vodečega Jerneja. Ta je ostal zbran do zadnjega metra in je svojega Mercedes AMG Petronasa v cilj pripeljal skoraj dve sekundi pred Japoncem, Brazilec pa je osvojil tretje mesto.

