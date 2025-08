Dirkališče Hungaroring pri Budimpešti so Madžari prenovili in si s tem zagotovili prisotnost zvezdniške formule ena do leta 2032. Ta konec tedna bo objekt ob 40-letnici spet razprodan z več kot 300 tisoč obiskovalci, prireditev pa bo Madžarom naložbo povrnila enainpolkratno.

Svetovno prvenstvo formule ena se bo ta konec tedna nadaljevalo na Madžarskem. Steza Hungaroring na obrobju Budimpešte je veliko nagrado prvič gostila leta 1986, kar je bila prva taka dirka za takratno železno zaveso. Dirko sta zaznamovala velik obisk navdušencev iz Vzhodne Evrope, ki niso imeli dostopa do tovrstnih spektaklov, in zmaga Nelsona Piqueta - ta je takrat izvedel nepozabno prehitevanje Ayrtona Senna v prvem ovinku.

Hungaroring so začeli graditi oktobra leta 1985, odprli pa so ga že osem mesecev pozneje.

Foto: Hungaroring Media

Foto: Hungaroring Media

Štirideset let pozneje je Hungaroring stalnica v koledarju svetovnega prvenstva formule ena. Toda organizatorji in promotorji so Madžarom jasno povedali, da podaljšanja pogodbe brez obnove objekta ne bo. Po lanski dirki so se kmalu začela dela, Hungaroring pa bo zato vsaj do leta 2032 gostil po svetu vse bolj priljubljene dirke.

Kaj vse so storili Madžari? Preplastili so asfalt štartno-ciljne ravnine, kjer zdaj stoji nova velika tribuna za kar 10.296 gledalcev - del te za letošnjo dirko še ni pripravljen. Dirkališče ima enega najmodernejših boksov oziroma garaž ob stezi, kjer je na voljo 40 garaž, od tega 36 za nastopajoča moštva.

Četrtkovo dogajanje na Hungaroringu:

Fotogalerija 1 / 13 / 13

Številke gradbenega projekta:

Izkopali so 54 tisoč kubičnih metrov zemlje.

Uporabili so 33.476 kubičnih metrov betona.

Vgrajenih je bilo 2.418 ton armature (jekla za ojačitev).

V stavbi boksov je deset dvigal.

Garaže obsegajo 5.516 kvadratnih metrov prostora.

Uredili so 465 sedežev za VIP-gledalce.

Nova glavna tribuna bo sprejela več kot deset tisoč gledalcev.

Staro tribuno in stavbo so podrli in na objekt so namesto dirkalnikov pripeljali gradbeni stroji. Svoje delo je skoraj eno leto opravljajo enajst ves čas postavljenih žerjavov.

Foto: Hungaroring Media

Naložba v obnovitvena dela za Madžare ni bila vprašljiva. Dirka formule ena je največji športni dogodek leta pri naših vzhodnih sosedih. Lani so v treh tekmovalnih dneh organizatorji prodali več kot 300 tisoč vstopnic. Dirkališče je bilo razprodano, podobno bo predvidoma tudi letos. Po ocenah madžarske vlade dirka prinese okrog 65 milijonov evrov prihodkov.

"Od vsakega forinta, ki ga vložimo, dobimo nazaj forint in pol," je pred letošnjim spektaklom povedal madžarski minister za šport Adam Schmidt.

Obnovljeni Hungaroring:

Foto: Makai Gergely Photography Foto: Makai Gergely Photography Foto: Makai Gergely Photography Foto: Hungaroring Media