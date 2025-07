Vlada v spremembo zakona o popoplavni obnovi

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila predlog novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Spremembe prinašajo ustrezne pravne podlage za neposreden nakup zemljišč za upravičence in s tem možnost čimprejšnje pridobitve dokumentacije za gradnjo nadomestitvenih objektov na varnih lokacijah, so sporočili z vlade.