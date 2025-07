Število smrtnih žrtev poplav, ki so pretekli petek prizadele osrednji del Teksasa, je v ponedeljek preseglo sto. Iskanje ljudi, ki so jih odnesle narasle vode, se nadaljuje in pričakovati je, da bo žrtev še več. Bela hiša je medtem zavrnila ugibanja, da so odpuščanja v nacionalni agenciji za vreme imela kakršenkoli vpliv na odzivanje v nesreči.

V Teksasu so v ponedeljek potrdili vsega skupaj 104 smrtne žrtve. Kar 84 ljudi, vključno z 28 otroki, je umrlo v okrožju Kerr, skozi katerega teče reka Guadalupe. Med njimi je tudi 27 deklic in njihovih skrbnikov, ki so bivali v poletnem taboru Camp Mystic.

Številne pogrešajo

Vremenoslovci svarijo pred novimi poplavami, saj na območju, kjer so tla nasičena z vodo, še vedno dežuje. To ovira tudi iskanje in reševanje, pri katerem sodelujejo helikopterji, čolni, psi in okrog 1.750 ljudi. Pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo, saj več ljudi še pogrešajo, med drugim tudi deset udeleženk tabora.

Je Trump posredno kriv za katastrofalne poplave?

Bela hiša je medtem zavrnila ugibanja, da je vladno odpuščanje znotraj nacionalne vremenske agencije (NWS) vplivalo na učinkovitost sistema opozarjanja.

"Kriviti predsednika Trumpa za te poplave je izprijena laž, ki v času nacionalnega žalovanja ne služi nobenemu namenu," je novinarjem v ponedeljek dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Zagotovila je, da je NSW v zvezi s poplavami izdala pravočasna in natančna opozorila.

Sistem obveščanja

V regionalnem uradu agencije, pristojne za vremenske napovedi in svarila, je bilo sicer v času ujme na delovnem mestu pet zaposlenih, kar je po poročanju BBC običajno število za nočno izmeno v obdobju, ko je pričakovati vremenske nevšečnosti.

Tudi strokovnjaki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarjajo, da so bila svarila poslana pravočasno, po mnenju nekaterih pa je bila težava pri širjenju teh sporočil. Da sistem opozarjanja v tej regiji, kjer so poplave pogoste, ni zadosten, menijo tudi nekateri prebivalci.

Ena od lokalnih aktivistk Nicole Wilson je sprožila pobudo za vzpostavitev opozarjanja s sirenami, kar je že praksa v več drugih okoliških okrajih. Oblasti so priznale, da bi tovrsten sistem pri poplavah lahko rešil več življenj, in ga želijo vzpostaviti do prihodnjega poletja.

Trump, ki je potrdil, da namerava v petek obiskati Teksas, je poplave opisal kot stoletno katastrofo, ki je ni pričakoval nihče. Podpisal je razglasitev večje naravne nesreče ter s tem za območje zagotovil nova sredstva in vire.