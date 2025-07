"V okrožju Kerr smo našli 43 umrlih," med njimi 28 odraslih in 15 otrok, je na novinarski konferenci dejal šerif tega okrožja Larry Lethia. Od približno 750 udeleženk poletnega tabora ob reki Gadalupe, nedaleč od mesta San Antonio, je še vedno pogrešanih 27 deklic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalci hitijo, da bi še našli kakšnega pogrešanega. Foto: Reuters Več žrtev so našli tudi na drugih območjih. Zaradi poplav so v okrožju Travis umrle še štiri osebe, v okrožju Burnet dve in v okrožju Tom Green ena, so sporočile lokalne oblasti.

Številni so se morali evakuirati. Foto: Reuters

Teksaški guverner Greg Abbott je razglasil stanje naravne nesreče in od zvezne vlade zahteval dodatna sredstva. Kot je zatrdil, bodo iskanje nadaljevali, dokler ne najdejo vseh pogrešanih. Doslej so skupaj rešili približno 850 ljudi.

Razsežnost hudourniških poplav Foto: Reuters Osrednji Teksas so v petek zjutraj presenetile obilne padavine. Ponekod je v eni noči padla tretjina povprečne letne količine dežja.