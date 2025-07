Število smrtnih žrtev poplav v Teksasu naraslo na 78, več kot 40 ljudi pogrešajo

V Teksasu so v nedeljo zvečer potrdili najmanj 78 smrtnih žrtev hudourniških poplav, ki so osrednji del te zvezne države prizadele v petek. Med mrtvimi je najmanj 28 otrok, več kot 41 ljudi še pogrešajo. Guverner Teksasa Greg Abbott je dejal, da so od petka rešili 850 ljudi, poročajo ameriški mediji.

Največ smrtnih žrtev, 68, je bilo v okrožju Kerr, med njimi je več kot 20 otrok s poletnega tabora pri reki Guadalupe.

Šerifov urad okrožja Kerr je v nedeljo še sporočil, da se operacije iskanja in reševanja nadaljujejo. Urad je opozoril ljudi, ki živijo blizu reke Guadalupe, naj bodo pozorni, ker lahko zaradi nadaljevanja dežja znova začne poplavljati.

Na terenu obalna straža in zvezna agencija za posredovanje v izrednih razmerah

Po podatkih ministrstva za zdravje ZDA pri iskanju in reševanju pomaga tudi ameriška obalna straža, ki za iskanje uporablja helikopterje, opremljene s toplotnimi kamerami. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je zatrdila, da bo Teksas od zvezne vlade dobil vse, kar potrebuje, poroča ABC.

Za prizadeta območja sta izredne razmere razglasila tako Abbott kot predsednik ZDA Donald Trump. Trump je obenem v Teksas na pomoč poslal zvezno agencijo za posredovanje v izrednih razmerah Fema, ki jo želi njegova vlada ukiniti. Vrstijo se tudi kritike na račun odpuščanj v nacionalni vremenski službi (NWS).

Trump je v nedeljo novinarjem povedal, da bo v petek najverjetneje obiskal Teksas. "Tesno sodelujemo s predstavniki Teksasa in to, kar se je zgodilo, je grozno," je dejal Trump.

Meteorologe je odpustil

Na vprašanje, ali se mu ne zdi, da bi bilo treba v nacionalni vremenski službi nazaj zaposliti meteorologe, ki so jih odpustili, je odgovoril, da ne ve, kasneje pa je zatrdil, da se mu to ne zdi potrebno. Prav tako ni znal odgovoriti na vprašanje o usodi Feme.

Trump je lani med predvolilno kampanjo trdil, da Fema ne pomaga območjem naravnih nesreč, kjer živijo republikanci, in je napovedal njeno ukinitev. "Fema je nekaj, o čemer se lahko pogovarjamo. Trenutno imajo veliko dela in naj ostane pri tem," je zdaj dejal Trump.

Tragedija v Teksasu se je začela v zgodnjih urah 4. julija, ko je na nekaterih območjih severozahodno od San Antonia, kot je okrožje Kerr, padlo več kot 25 centimetrov dežja. Vodja teksaškega oddelka za posredovanje v izrednih razmerah Nim Kidd je v soboto za razmere okrivil nacionalno vremensko službo, ker je napovedala veliko manj padavin.

Pod Trumpovo vlado je bila vremenska služba, tako kot druge zvezne agencije, prisiljena zmanjšati število zaposlenih. Do letošnje pomladi je z odpuščanji in upokojitvami izgubila skoraj 600 od skupaj 4.000 zaposlenih. Nekateri uradi so se zaprli, drugi pa so spustili v zrak manj vremenskih balonov, ki pošiljajo ključne podatke za napovedi, poroča New York Times.