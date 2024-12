Cunoda prepričan, da je navdušil vse pri Red Bullu

Sergio Perez Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) je s 437 točkami letos četrtič zapored postal svetovni prvak v formuli ena, njegov ekipni kolega Sergio Perez pa je z vsega 152 točkami končal na skromnem osmem mestu. Kljub podpisani pogodbi se že mesece govori, da bo izgubil službo. Mehičan sam ne želi oditi, angleška ekipa in avstrijski koncern pa se ga očitno ne moreta kar tako znebiti, čeprav je jasno, da šef ekipe Red Bull Racing Christian Horner in svetovalec ekipe in prvi kadrovnik obeh Red Bullovih ekip Helmut Marko nimata več zaupanja vanj.

Medtem Juki Cunoda in Liam Lawson, ki sta v sezoni 2024 dirkala za sestrsko ekipo RB, čakata na priložnost ob boku Maxu Verstappnu. Japonec je minuli torek prvič sedel v letošnji Red Bullov dirkalnik, ko so v Abu Dabiju opravili en dan posezonskega testiranja. "Slišal sem, kako sem jih navdušil, še posebej z informacijami o dirkalniku. Te besede niso prišle samo od inženirjev na stezi, ampak tudi od tistih v tovarni v Milton Keynesu. Omenili so, kako navdušeni so bili nad mano," sporoča Cunoda.

Liam Lawson je favorit za Perezov sedež v Red Bullu. Foto: Guliverimage "Mislim, da je Red Bull že prej vedel, kako hiter sem. Zdaj so želeli samo dobiti moje informacije o dirkalniku, kako lahko delujem z ekipo, kako se znajdem v tem dirkalniku." Sicer se že več tednov govori, da ima več možnosti za Red Bullov sedež Lawson, čeprav je v formuli ena odpeljal samo 11 dirk, Cunoda pa 87. Japonec priznava, da ni favorit za mesto v prvi Red Bullovi ekipi. "Možnosti so 50:50. Najsrečnejši pa bi bil, če bi lahko dirkal za Red Bull. V katerikoli ekipi že bom dirkal, moram svoje delo opraviti enako dobro. Kdo ve, morda pa bo RB v razvoju presegel Red Bull." Cunoda ima z ekipo RB že podpisano pogodbo, medtem ko je Novozelandec še ni podpisal. Če bodo res odslovili Pereza, pa na sedež v ekipi RB že čaka Isack Hadjar.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez*

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Jack Doohan

Williams: Alex Albon in Carlos Sainz

RB: Juki Cunoda in Liam Lawson**

Haas: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto



*Velika verjetnost, da ga odpustijo.

**Ni še uradne potrditve.