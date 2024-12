Kričal od navdušenja, imel je 133 milijonov evrov razlogov

Prvenstvo formule 1 se je končalo s konstruktorsko lovoriko za McLaren, ki je na 24 dirkah osvojil 21 točk več kot drugi Ferrari in s prednostjo 77 točk pred tretjim Red Bullom. Majhne razlike v točkah, a velike v denarni nagradi, ki jo Mednarodna avtomobilistična zveza dodeljuje po vsaki sezoni in od katere so nekatere ekipe zelo odvisne. McLaren bo predvidoma prejel 133 milijonov evrov, skoraj devet več od Ferrarija.

Lando Norris je v nedeljo dosegel četrto zmago v formuli 1. Foto: Guliverimage V Abu Dabiju ta torek že potekajo prva testiranja za naslednjo sezono formule 1 (Carlos Sainz je prvič sedel v Williamsov dirkalnik), v nedeljo pa se je na tem dirkališču razpletla 24 dirk dolga sezona 2024. Prvak med dirkači je bil znan že pred nekaj tedni (Max Verstappen), konstruktorski šele zdaj. To je prvič po 26 letih postala ekipa McLaren. Ko ji je to nazadnje uspelo, njihov prvi dirkač, letošnji podprvak Lando Norris, sploh še ni bil rojen. Še nobena ekipa doslej na novo lovoriko ni čakala tako dolgo.

Končni konstruktorski seštevek (24/24):



1. McLaren Mercedes 666 točk

2. Ferrari 652

3. Red Bull Honda 589

4. Mercedes 468

5. Aston Martin Mercedes 94

6. Alpine Renault 65

7. Haas Ferrari 58

8. RB Honda 46

9. Williams Mercedes 17

10. Sauber Ferrari 4



Največ konstruktorskih lovorik:



16 - Ferrari

9 - Williams in McLaren

8 - Mercedes

7 - Lotus

6 - Red Bull

Zak Brown Foto: Guliverimage Je pa podvig McLarna res izjemen, če vemo, da je bil po uvodnih dveh dirkah lanske sezone brez ene same točke zadnji. Že sredi lanske sezone je naredil izjemen napredek in prvenstvo končal s 302 točkama na četrtem mestu. Letos je torej točkovni izkupiček več kot podvojil (666 točk), pa je na prvih desetih dirkah kar sedem zmag dosegla ekipa Red Bull. Norris in Oscar Piastri sta sicer dosegla samo šest zmag. Anglež je bil 13-krat na zmagovalnem balkonu, Avstralec pa je šele kot četrti v zgodovini odpeljal prav vse kroge v eni sezoni.

Ponoven vzpon McLarna (številko točk):



2024 - 666 točk (prvo mesto)

2023 - 302 točki (četrto mesto)

2022 - 159 točk (peto mesto)

2021 - 275 točk (četrto mesto)

2020 - 202 točki (tretje mesto)

Gasilska fotografija McLarnove ekipe po nedeljski VN Abu Dabija Foto: Guliverimage

Že res, da je dirkaška lovorika precej bolj prestižna in zaželena, a za ekipe je konstruktorska oziroma končni vrstni red v seštevku še precej pomembnejši. Glede na tega Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) razdeli zelo bogato denarno nagrado – boljši si, več dobiš. In gre za večdesetmilijonske zneske, saj FIA razdeli nekje med 40 in 50 odstotkov denarja, ki ga dobi od prodaje komercialnih pravic. V letu 2022 je denimo formula 1 zaslužila 2,44 milijarde evrov, FIA pa je od tega ekipam razdelila 1,10 milijarde. Ne gre sicer celoten znesek samo za nagrade za končni vrstni red, saj FIA dodatno nagradi Ferrari (zaradi zgodovinske pomembnosti, ker nastopa v formuli 1 od prve sezone 1950) in ekipe, ki serijsko osvajajo lovorike. Kolikšen bo točno nagradni sklad za letošnjo sezono, še ni jasno, a naj bi bil podoben kot lani – 95 milijonov evrov. Konstruktorski prvak naj bi tako dobil okoli 133 milijonov. Razlika med prvim in drugim v prvenstvu pomeni skoraj devet milijonov evrov. Spodnja razpredelnica nagrad lepo priča, zakaj je "velik uspeh", če si denimo šesti in ne sedmi ali osmi. Pa čeprav je za navijače to precej nepomembno.

Predvidene denarne nagrade ekipam F1 za uvrstitev v konstruktorskem seštevku:



1. McLaren - 133 milijonov evrov

2. Ferrari - 124,4

3. Red Bull - 115,8

4. Mercedes - 107,3

5. Aston Martin - 98,7

6. Alpine - 90,2

7. Haas - 82,6

8. RB - 74

9. Williams - 65,5

10. Sauber - 57