Verstappen brez domače dirke F1

Svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen bo po letu 2026 ostal brez domače dirke na Nizozemske. Kot so sporočili iz F1, so se z lokalnim organizatorjem v Zandvoortu dogovorili le za podaljšanje pogodbe, ki se je prvotno končala leta 2025, še za leto dni. To pomeni, da bo velika nagrada Nizozemske le še dvakrat na sipinah na obali Severnega morja.