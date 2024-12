Odstopi, kazni, prekinitve, zmaga Verstappnu, Ferrari pridobil

Max Verstappen je zmagal devetič letos. Foto: Reuters Na predzadnji dirki prvenstva formule 1 je odstopilo kar pet voznikov, kar je v zadnjih letih skorajda nevideno. Trikrat je bil na stezi varnostni avtomobil. Komisarji pa so delili kazni po tekočem traku, tudi Landu Norrisu (McLaren), ki je vozil na drugem mestu. Kljub rumeni zastavi ni upočasnil in dobil je kazenski postanek desetih sekund, torej kazen, ki je zadnja leta skorajda ne vidimo več. Dirko je tako končal na desetem mestu. Dodatno točko je dobil za najhitrejši krog na dirki. Lewis Hamilton (Mercedes), ki je bila na osmem mestu precej nezadovoljen s svojim dirkalnikom, pa je po kazenski vožnji skozi bokse (prehitra vožnja skozi bokse) ostal brez ene same točke.

Guanju Džov je osvojil prve točke sezone. Foto: Reuters Še najbolj mirno dirko sta odpeljala prvi in drugi. Max Verstappen (Red Bull) je zmagal šest sekund pred Charlesom Leclercom (Ferrari). Na zmagovalni balkon se je uvrstil še Oscar Piastri (McLaren). George Russell (Mercedes) je že na štartu oziroma v prvem zavoju zapravil prvo mesto, pozneje pa izgubljal še zaradi hitre obrabe pnevmatike. Peti je bil Pierre Gasly (Alpine), ki je pred Carlosa Sainza (Ferrari) prišel tudi zato, ker je Španec tako kot Hamilton sredi dirke predrl pnevmatiko na svojem dirkalniku. Zgodba VN Katarja pa je tudi Sauber, ki je šele na 23. dirki leta osvojil prve točke. Za osmo mesto jih je švicarski ekipi pridirkal Guanju Džov.

VN Katarja:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +6,0

3. Oscar Piastri (McLaren) +6,8

4. George Russell (Mercedes) +14,1

5. Pierre Gasly (Alpine) +16,7

6. Carlos Sainz (Ferrari) +17,4

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +19,8

8. Guanju Džov (Sauber) +25,3

9. Kevin Magnussen (Haas) +32,1

10. Lando Norris (McLaren) +35,7

11. Valtteri Bottas (Sauber) +50,2

12. Lewis Hamilton (Mercedes) +56,1

13. Juki Cunoda (RB) +61,1

14. Liam Lawson (RB) +62,6

15. Alex Albon (Williams) +1 krog

Odstop: Nico Hülkenberg (Haas), Sergio Perez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Williams), Esteban Ocon (Alpine)



Skupni seštevek (23/24):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 429 točke

2. Lando Norris (McLaren) 349

3. Charles Leclerc (Ferrari) 341

4. Oscar Piastri (McLaren) 291

5. Carlos Sainz (Ferrari) 272

6. George Russell (Mercedes) 235

7. Lewis Hamilton (Mercedes)211

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 68

10. Nico Hülkenberg (Haas) 37



1. McLaren Mercedes 640 točk

2. Ferrari 619

3. Red Bull Honda 581

4. Mercedes 446

5. Aston Martin Mercedes 92

6. Alpine Renault 59

Vozniški seštevek sezone 2024 je odločen od VN Vegasa, ko je Verstappen že potrdil četrti naslov prvaka v karieri. Odprt pa ostaja razplet v konstruktorskem seštevku. McLaren je imel pred dirko v Katarju 30 točk prednosti pred Ferrarijem, zdaj jo ima samo še 21 točk. Ferrari na zmago v skupnem seštevku čaka od leta 2008, McLaren pa od 1998. Odločitev o tem, kdo bo najboljši v sezoni 2024, bo padla na zadnji dirki čez teden dni v Abu Dabiju.

Kako se je razpletala VN Katarja



CILJ! Zmaga za Verstappna, drugi Leclerc in tretji Piastri. Ferrari je pridobil nekaj točk v primerjavi z McLarnom. Džov z osmim mestom do prvih točk za Sauber.



Zadnji krog. Svetovni prvak se pelje proti svoji deveti zmagi letos, 63. v formuli 1.



Še 3 krogi: Norris (najhitrejši krogi na dirki) je prehitel Bottasa in je zdaj pri točki.



Še 4 krogi: 1. Verstappen, 2. Leclerc +5,4, 3. Piastri +7,0, 4. Russell, 5. Gasly, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Džov, 9. Magnussen, 10. Bottas, 11. Norris



Še 4 krogi: Med deset sta oba dirkača ekipe Sauber, ki letos nima še niti ene točke.



Še 5 krogov: Norris se zdaj prebija iz ozadja. Bil je 14., zdaj je 12.



Še 9 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc +4,3, 3. Piastri +5,4, 4. Russell, 5. Gasly, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Džov, 9. Albon, 10. Magnussen



Še 10 krogov: Kazen vožnje skozi bokse pa za Hamiltona, ker je prehitro vozil v boksih. Že tako pa je izven deseterice.



Še 12 krogov: Desetsekundna kazen za Norrisa, ki jo mora prestati v boksih. Ker ni upočasnil ob rumenih zastavah. Zdrsnil je iz prve deseterice. To je lepo darilo za Ferrari, ki bo nadoknadil del zaostanka v boju za konstruktorsko lovoriko.



Še 15 krogov: Še tretjič leteči štart. Verstappen je zdaj prej potegnil, Norris pa je moral odbiti napad Leclerca. Brez sprememb na prvih mestih.



Še 16 krogov (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Džov, 10. Magnussen, 11. Albon, 12. Hamilton



Še 18 krogov: Varnostno avto se je umaknil. Leteči štart. Vsi z novimi pnevmatikami. Izjemen napad Norrisa! Kolo ob kolesu v prvi zavoj. Max je ostal prvi. V ozadju se je zavrtel Hülkenberg in obstal v pesku. Odstop tudi za Pereza, ki je bil že peti. Zavrtel se je še pred letečim štartom in parkiral ob stezi. Znova varnostni avto.



38. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Perez, 6. Gasly, 7. Russell, 8. Sainz, 9. Džov, 10. Alonso ... 16. Hamilton



36. krog: Za varnostnim avtomobilom so vsi peljali na postanek, tudi Russell še na enega dodatnega, saj zdaj ni ničesar izgubil.



36. krog: Varnostno avto. Na stezi je precej odpadlih delov z enega od dirkalnika, morda tudi zato predrti pnevmatiki pri dveh dirkačih (treba bo pomesti štartno-ciljno ravnino). Hamilton je izgubil ogromno časa, da je pripeljal v bokse.



35. krog: Hamilton in Sainz s predrto pnevmatiko. V bokse na menjavo pred njima pelje Piastri. Dolg postanek za Sainza.



34. krog: Verstappen ima še vedno dobre pnevmatike, prednost je povišal na dve sekundi in pol. Tretji Piastri zaostaja 12 sekund.



32. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,7, 3. Piastri +10,9, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Hamilton, 8. Gasly, 9. Alonso, 10. Russell* (postanek)



27. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,8, 3. Piastri +10,3, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Hamilton, 8. Magnussen, 9. Gasly, 10. Alonso, 11. Russell



24. krog: Russell prvi na menjavo pnevmatik, z rumenih na bele pnevmatike. Težava pri menjavi zadnje desne pnevmatika, izguba skoraj petih sekund.



23. krog: Miren krogi, očitno je tudi večina na taktiki enega samega postanka. Se je pa Piastri zdaj povsem približal Russllu.



21. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,9, 3. Russell +7,8, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Magnussen, 10. Gasly



19. krog: Verstappen ne povečuje prednosti pred Norrisom, Russell pa zaostaja že skoraj šest sekund. Hamilton na osmem mestu izgublja sekundo na krog.



14. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +2,0, 3. Russell +4,7, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Magnussen, 10. Gasly



12. krog: Verstappen (najhitrejši krog na dirki) je dve sekundi pred Norrisom, še dve zaostaja Russell. Pet sekund kazni za Hamiltona zaradi prehitrega štarta.



7. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Cunoda, 10. Magnussen



5. krog: Leteči štart, Verstappen je ostal pred Norrisom in Russllom, Piastri je prišel mimo Leclerca.



3. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Sainz, 7. Perez, 8. ALonso, 9. Hamilton, 10. Cunoda



1. krog: Varnostni avtomobil. Na začelju so v prvem zavoju trčili trije vozniki. Odstopila sta Ocon in Colapinto, Hülkenberg pelje v bokse. Nato sta zadela še Stroll in Ocon.



Štart! Slabo je potegnil Russell, Verstappen je bil ob njem že v prvem zavoju. Po notranji strani pa je skoraj oba prehitel Norris. V drugi zavoj vendarle Max ostajala pred Landom.



Krog za ogrevanje.



Štartna mesta (57 krogov): 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Perez, 10 Magnussen.