Norris poklonil zmago, Leclerc in Hamilton kolo ob kolesu

Na štartu šprinterske dirke v Katarju je novi prvak Max Verstappen (Red Bull) izgubil tri mesta in bil po prvem krogu šele deveti. Pozneje je za osmo mesto vendarle prišdel Pierra Gaslyja (Alpine) in osvojil zadnjo točko. George Russell (Mercedes) je v prvem zavoju zapravil drugo mesto, prehitel ga je Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren) je vendarle s štarta potegnil, kot je potrebno in je z minimalno prednostjo vodil vse do zadnjega zavoja 19 krogov dolgega šprinta Nato pa poteza, ki je ni pričakoval nihče. Pred ciljno črto je spustil plin in zmago prepustl ekipnemu kolegu. Da se mu oddolži, ker mu je v zadnji tretjini sezone pomagal v boju za naslov prvaka. "Tukaj sem zato, da zmagujem glavne dirke in ne šprinterske," je dejal Anglež.

McLaren je tako osvojil maksimalnih 15 točk, Ferrari samo devet. Carlos Sainz je bil četrti, Charles Leclerc pa peti. Razlika med ekipama, ki se borita za konstruktorsko lovoriko se je tako s 24 povečala na 30 točk. McLaren je lahko konstruktorski prvak že po VN Katarja, če bo imel v vsaj 45 točk prednosti. Šprintersko dirko majhnih razlik sta zaznamovala še Leclerc in Lewis Hamilton (Mercedes), torej bodoča ekipna kolega. V 13. krogu sta uprizorila izvrsten dvoboj, nekaj zavojev sta odpeljala kolo ob kolesu. Monačanu je uspelo prehiteti Britanca.

VN Katarja, šprinterska dirka:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Nico Hülkenberg (Haas)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Valtteri Bottas (Sauber)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Esteban Ocon (Alpine)

15. Alex Albon (Williams)

16. Liam Lawson (RB)

17. Juki Cunoda (RB)

18. Franco Colapinto (Williams)

19. Guanju Džov (Sauber)

20. Sergio Perez (Red Bull)

V Lusailu to soboto ob 19.00 sledijo kvalifikacije za nedeljsko glavno dirko, ki bo pod lučmi ob 17. uri. To bo predzadnja preizkušnja sezone, zadnja, 24. velika nagrada pa sledi naslednji konec tedna v Abu Dabiju.