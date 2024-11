Kako je Verstappnu uspelo četrtič, kako je Norris naslov vrgel v koš

Max Verstappen se je s četrtim naslovom svetovnega prvaka formule 1 pridružil elitni šesterici dirkačev z vsaj toliko naslovi. Naloga je bila zanj letos precej težja kot lani, saj je kar sedem voznikov dobilo vsaj dve dirki, pa vendarle je bil od prve do zadnje na prvem mestu skupnega seštevka. Kaj je torej odločilo v njegovo korist, preberite v naslednjih vrsticah. In še nekaj zanimivih številk po VN Vegasa, 22. dirki sezone, ki se končuje prvega oziroma osmega decembra z dirkama v Katarju in Abu Dabiju, ko se bo odločal še troboj za konstruktorsko lovoriko, ki ekipam prinaša milijonske denarne nagrade.

Lando Norris na zadnjih dirkah ni imel več realne možnosti za preobrat. Foto: Guliverimage Lando Norris (McLaren), ki je bil kot zadnji z možnostjo, da konča šampionski niz Maxa Verstappna (Red Bull), je pred veliko nagrado Vegasa dejal, da je bila bitka za prvaka odločena že po prvih šestih dirkah. In v večji meri to drži. Do VN Miamija, ko se je visoko uvrščal tudi Sergio Perez, je imel Red Bull podobno kot v lanski sezoni, ko je dobil 21 od 22 dirk, z naskokom najboljši dirkalnik. Verstappen je imel že takrat 34 točk prednosti pred Charlesom Leclercem (Ferrari) in 52 pred Norrisom. McLarnov dirkalnik je bil počasnejši tudi od poskočnega konjiča. Na prvih desetih dirkah sezone je Nizozemec osvojil sedem zmag.

Norrisu so poleti točke kradli tekmeci, tudi ekipni Piastri. Foto: Reuters Z več kot desetimi posodobitvami na dirkalniku je McLaren po prvi tretjini prvenstva ujel tekmece. Razmerje moči med njimi, Red Bullom in Ferrarijem se je izenačilo. Nekoliko se je spreminjalo glede na karakteristike steze. Vmes je na nekaterih presenetil še Mercedes. In tako so z zmagami Lewis Hamilton (prvič po dveh letih), George Russell (oba Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) in Oscar Piastri (McLaren) kradli prepotrebne točke Leclercu in Norrisu, da bi se približala vodilnemu lestvici Verstappnu. Pa čeprav ta med 11. in 20. dirko ni dosegel niti ene zmage! Pri McLarnu so se prepozno odločili, da začnejo z ekipnimi ukazni pomagati Norrisu. Je pa res, da so se načrtno usmerili v osvojitev konstruktorske in dali priložnost za zmage tudi Piastriji.

Skupni seštevek (22/24):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 403 točke

2. Lando Norris (McLaren) 340

3. Charles Leclerc (Ferrari) 319

4. Oscar Piastri (McLaren) 268

5. Carlos Sainz (Ferrari) 259

6. George Russell (Mercedes) 217

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 208

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hülkenberg (Haas) 35



1. McLaren Mercedes 608 točk

2. Ferrari 584

3. Red Bull Honda 555

4. Mercedes 425

5. Aston Martin Mercedes 86

6. Alpine Renault 50



*Četrtič svetovni prvak.

Slabi štarti, v boksih ob nepravem času ...

Vertappen je v težkih razmerah iztržnil veliko, Norris še več izgubil. Foto: Reuters Norris je imel nekaj smole z varnostnimi avtomobili, pa še sam in njegova ekipa sta naredila precej napak. Tako v Montrealu kot nedavno v Interlagosu je na deževni dirki s prekinitvami nazadoval, ker ni bil v pravem trenutku v boksih. V Silvertonu je McLaren zapravil dvojno zmago z napačno izbiro pnevmatik za zadnji del dirke, Norris je bil tako tretji, za Verstappnom. Mladi Britanec si je pridirkal sedem najboljših štartnih položajev, a dobil le tri dirke. Ena njegovih največjih šibkosti je slab reakcijski čas, ko ugasnejo štartne luči. Večkrat je tako zapravil prvo mesto še pred prvim zavojem. Še v Zandvoortu ga je, a se je pozneje vendarle prebil nazaj na prvo in zmagal. Ko se je sezona lomila, je v Austinu zaradi prehitevanja izven steze dobil pet sekund kazni, končal na tretjem mestu, Nizozemec pa je zmagal. Ob 57 točkah zaostanka je bila bitka za lovoriko za Norrisa skorajda izgubljena. Sledil je še že omenjeni Interlagos.

Verstappen je naslov prvaka potrdil s petim mestom v Las Vegasu. Isto je leta 1981 uspelo tudi Nelsonu Piquetu, očetu njegovega dekleta.

S štirimi lovorikami je Verstappen zdaj v elitni družbi. Foto: Guliverimage In tako se je še pred zadnjima dvema dirkama letošnjega prvenstva Verstappen pridružil elitni družbi, ki je štirikrat zapored osvojila naslov prvaka. To je pred njim uspelo Juanu Manuelu Fangiu, Michaelu Schumacherju, Sebastianu Vettlu in Lewisu Hamiltonu. Več zaporednih naslovov svetovnega prvaka ima samo Schumacher, ki mu je to uspelo petkrat (2000–2005). Štiri naslove imata ob Verstappnu še Vettel in Alain Prost, na lestvici najboljših vseh časov pa so pred njim samo še Schumacher (1994, 1995, 2000–2004) in Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017–2020) s po sedmimi lovorikami ter Fangio (1951, 1954–57) s petimi.

Največ naslovov svetovnega prvaka formule 1:



7 - Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

7 - Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

5 - Juan Manuel Fangio (1951, 1965, 1955, 1956, 1957)

4 - Alain Prost (1985, 1986, 1986, 1989, 1993)

4 - Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013)

4 - Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2024)

"Bolj si je zaslužil od mene, nima nobene šibkosti"

Norris je pošteno čestital novemu/staremu prvaku. Foto: Guliverimage Ko je Verstappen kot 17-letni čudežni deček prišel v formulo 1, si niti sam ni upal sanjati o tako uspešni karieri. "Vsekakor ne! Bil sem samo vesel, da sem prišel zraven in sanjal o kakšni zmagi, da bi stal na stopničkah. Že to je težko doseči. Prav neverjetno, da zdaj tu stojim kot štirikratni svetovni prvak." V desetih sezonah si je ob štirih lovorikah pridirkal še 62 zmag, 111 uvrstitev na zmagovalni balkon in 40 najboljših štartnih položajev. Predvsem slednje dokazuje, da tako uspešen ni samo zaradi dirkalnika. Ta je bil odločilen samo v lanski sezoni, predvsem za svoj prvi in četrti naslov pa je moral pokazati vse svoje vozniško mojstrstvo. Norrisove besede po dirki povedo veliko: "Sam sem razočaran, a Max si je zaslužil. Odpeljal je boljšo sezono kot jaz. Bolj si je zaslužil od mene. Max nima nobene šibkosti."