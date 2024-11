Hamiltonu ni jasno, Norris in Verstappen šokirana

Lando Norris je bil na drugem treningu drugi in tik za Hamiltonom. Foto: Reuters Las Vegas gosti 22. od 24 dirk letošnjega svetovnega prvenstva formule 1. Na prvem prostem treningu sta bila najhitrejša voznika ekipe Mercedes, George Russell je za vodilnim Lewisom Hamiltonom (1:35,001) zaostal štiri desetinke. Že tretji Lando Norris (McLaren) je zaostal skoraj sekundo, nekaj več od sekunde pa Charles Leclerc (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull). Zadnji ima v skupnem seštevku sezone 62 točk prednosti pred Norrisom, do konca pa je na voljo še 86 točk. Če bo imel po sobotni dirki (nedeljski po srednjeevropskem času) vsaj 60 točk prednosti, bo lovorika že njegova. To bi mu uspelo četrto sezono zapored.

Na drugem treningu so bili pričakovano hitrejši, pa tudi bolj tesno skupaj, kar napoveduje še eno zanimivo in nepredvidljivo dirko. Znova je bil prvi Hamiton, a samo 11 tisočink pred Norrisom, Russell pa je na tretjem mestu zaostal dve desetinki. Sledila sta oba voznika Ferrarija, ki so jima pred začetkom dirkaškega konca tedna na tej ulični stezi pripisovali največ možnosti za zmago. Od začetka treninga je nad slabim oprijemom tarnal Verstappen in z zaostankom dveh sekund končal na 17. mestu. Drugi dirkač Red Bulla Sergio Perez je bil še dve mesti za njim. Morda pa lovorika ta konec tedna še ne bo oddana.

VN Vegasa, drugi prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:33,825

2. Lando Norris (McLaren) +0,011

3. George Russell (Mercedes) +0,190

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,280

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,488

6. Pierre Gasly (Alpine) +0,826

7. Kevin Magnussen (Haas) +0,861

8. Oscar Piastri (McLaren) +0,973

9. Nico Hülkenberg (Haas) +0,993

10. Juki Cunoda (RB) +1,172

11. Valtteri Bottas (Sauber) +1,195

12. Esteban Ocon (Alpine) +1,396

13. Lance Stroll (Aston Martin) +1,426

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,615

15. Liam Lawson (RB) +1,846

16. Guanju Džov (Sauber) +1,940

17. Max Verstappen (Red Bull) +2,009

18. Franco Colapinto (Williams) +2,043

19. Sergio Perez (Red Bull) +2,230

20. Alex Albon (Williams) +5,804

Pred tremi tedni je Hamilton govoril, da tako slabega dirkalnika še ni imel. Zdaj je zgodba povsem drugačna. "Prvič letos sem imel tak dan. Občutek v dirkalniku je bil še posebej dober na prvem treningu. Ne vem točno, zakaj smo, kjer smo. Sem pa res užival na stezi. Bomo videli, ali bo dirkalnik jutri enak." Kvalifikacije sledijo v soboto ob 7. uri po srednjeevropskem času, dirka ob enaki uri v nedeljo. V Las Vegasu se dirka pod žarometi, torej po lokalnem času ob 22. uri. "Ritem za dirko ni tako dober kot za kvalifikacije, tako da nas čez dan čaka še nekaj dela."

Zaskrbljeni v Red Bullovi garaži. Foto: Reuters Tudi Norris se bolj boji dirke kot kvalifikacij. "Z malo goriva smo hitri, z veliko goriva v dirkalniku pa je bilo prav šokantno. Marsikaj moramo preveriti in spremeniti. Tudi oprijem je bil zelo slab. Občutek sem imel, da bi lahko tu hitreje vozil z osebnim avtomobilom kot s formulo. Res mešani občutki." Kvalifikacije pa so skrb za Verstappna: "Steza je zelo spolzka. Nismo mogli ogreti pnevmatik, še posebej za en sam hiter krog. Za dirko smo malo bolj konkurenčni." Težave z oprijemom in pnevmatikami niso nepričakovane, saj se sredi puščave temperature ponoči precej spustijo, v času drugega treninga je bilo samo 14 stopinj Celzija.

Skupni seštevek pred VN Vegasa (21/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 393 točk

2. Lando Norris (McLaren) 331

3. Charles Leclerc (Ferrari) 307

4. Oscar Piastri (McLaren) 262

5. Carlos Sainz (Ferrari) 244

6. George Russell (Mercedes) 192

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

8. Sergio Perez (Red Bull) 151

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hülkenberg (Haas) 24



1. McLaren Mercedes 593 točk

2. Ferrari 557

3. Red Bull Honda 544

4. Mercedes 382

5. Aston Martin Mercedes 86

6. Alpine Renault 49