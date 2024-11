Končuje se 24 dirk dolgo prvenstvo formule 1. Zadnjič bo karirasta zastava padla osmega decembra v Abu Dabiju, predtem še v Las Vegasu in Katarju. Prvak je lahko odločen že to nedeljo, če bo Max Verstappen na drugi VN Vegasa ohranil 62 točk prednosti pred Landom Norrisom. Preobrat se zdi skoraj neverjeten.

Lando Norris je kljub hitremu dirkalniku letos dobil samo tri dirke. Foto: Reuters Lani je Max Verstappen svoj tretji zaporedni naslov prvaka formule 1 osvojil z rekordnimi 19 zmagami. Red Bull je dobil 21 od 22 dirk. Bali smo se, da se bo zgodba letos ponovila in sprva je tako tudi kazalo, saj je Nizozemec dobil sedem od prvih desetih dirk. Nato pa je postalo jasno, da sta Red Bullovo ekipo v razvoju dirkalnika dohitela McLaren in Ferrari, na nekaj dirkah je presenetil še Mercedes. Tako je letos zmagalo kar sedem različnih dirkačev, Verstappen pa med 11. in 20. dirko niti enkrat. Tako se je Lando Norris (McLaren), sicer zmagovalec samo treh dirk, branilcu naslova približal na 47 točk. Mladi Britanec bi bil lahko še kar nekaj točk bližje, če ne bi predvsem na štartih izgubil toliko mest.

Skupni seštevek pred VN Vegasa (21/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 393 točk

2. Lando Norris (McLaren) 331

3. Charles Leclerc (Ferrari) 307

4. Oscar Piastri (McLaren) 262

5. Carlos Sainz (Ferrari) 244

6. George Russell (Mercedes) 192

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

8. Sergio Perez (Red Bull) 151

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hülkenberg (Haas) 24



1. McLaren Mercedes 593 točk

2. Ferrari 557

3. Red Bull Honda 544

4. Mercedes 382

5. Aston Martin Mercedes 86

6. Alpine Renault 49

Max Verstappen je v Interlagosu zmagal prvič po desetih dirkah. Foto: Reuters Še po kvalifikacijah v Braziliji se je zdelo, da se bo prvenstvo dokončno zakuhalo in morda odločilo šele na zadnji dirki. A je Verstappen izkoristil dež in varnostni avto pri menjavi pnevmatik ter kljub 17. štartnemu mestu prekinil niz brez zmage in zmagal enajstič v sezoni oziroma 62 v karieri dirkača formule 1. In očitno smo ostali brez dramatičnega zaključka prvenstva. Na preostalih treh velikih nagradah (v Katarju bo še šprint) je na voljo 86 točk, po VN Vegasa ta konec tedna jih bo še 60. Če torej dirkač Red Bulla to nedeljo (oziroma soboto, saj je dirka po lokalnem času v Las Vegasu v soboto ob 22.00) zadrži vsaj 60 točk prednosti, bo že četrtič zapored svetovni prvak.

Verstappen lahko postane peti dirkač v zgodovini s štirimi zaporednimi naslovi prvaka. To je pred njim uspelo Juanu Manuelu Fangiu, Michaelu Schumacherju, Sebastianu Vettlu in Lewisu Hamiltonu. Štiri lovorike ima še Alain Prost.

Verstappen bo prvak že v Las Vegasu …



… če konča pred Norrisom

… če bo Norris drugi ali tretji, Verstappen pa z najhitrejšim krogom tretji ali četrti

… če bo Norris četrti, peti, šesti, sedmi ali osmi, Verstappen pa takoj za njim

… če bo Norris deveti ali slabši

Na kvalifikacijah je bil lani v Vegasu najhitrejši Charles Leclerc. Foto: Reuters In tako nam bo ostal samo še troboj za konstruktorsko lovoriko, ki sicer za ekipe ni nič manj pomembna, saj ta prinaša večmilijonsko denarno nagrado Mednarodne avtomobilistične zveze Fia. McLaren ima še 36 točk prednosti pred Ferrarijem in 49 pred Red Bullom. Italijani so dobili dve od zadnjih treh dirk, ulična proga v Las Vegasu z dolgimi ravninami in počasnimi zavoji pa bi morala najbolj ustrezati prav rdečemu dirkalniku SF-24. Veliko bo sicer odvisno od pnevmatik, na katerem dirkalniku bodo ob nizkih temperaturah (jasno vreme in večerne temperature do 15 stopinj) delovale najbolje. V Katarju in Abu Dabiju bi znova moral imeti nekaj prednosti McLaren, težava Red Bulla pa je v tem, da imajo samo enega hitrega dirkača. Sergio Perez je kljub glasnim kritikam tudi v minulih dveh prostih tednih zadržal službo.

Dirka v Vegasu bo po lokalnem času v soboto ob 22.00. Foto: Reuters Zadnje tri dirke bodo tako za Mehičana zelo pomembne. Da vendarle ohrani sedež za sezono 2025. Na priložnost medtem čaka Liam Lawson (RB), ki uradno še ni bil oklican za dirkača druge Red Bullove ekipe za sezono 2025. Dokazati se bodo želeli tudi Valtteri Bottas, Guanju Džov (oba Sauber) in Kevin Magnussen (Haas), ki so ostali brez sedeža za 2025 in bržkone končujejo kariero v kraljici avtomotošporta. Morda v eni od ekip dobijo mesto rezervnega dirkača. Brez službe za 2025 je še mladi Franco Colapinto, ki je na prvih petih dirkah v formuli 1 opravil dobro delo, a prostega sedeža zanj ni več. Ni skrivnost, da si ga želi Red Bulla, a ga Williams ne da kar tako.

Zaključek sezone 2024:



Sobota 23. 11. - kvalifikacije Las Vegas

Nedelja 24. 11. - dirka Las Vegas



Sobota 30. 11. - šprint Katar 15.00 in kvalifikacije Katar 19.00

Nedelja 1. 12. - dirka Katar 17.00



Sobota 7. 12. - kvalifikacije Abu Dabi 15.00

Nedelja 8. 12. - dirka Abu Dabi 14.00

Lewis Hamilton je letos dosegel svoji 104. in 105. zmago. Foto: Reuters V središču pozornosti bosta še Lewis Hamilton (Mercedes) in Carlos Sainz (Ferrari), ki po 12 oziroma štirih letih zapuščata ekipo, s katero sta dosegla največ uspehov. Britanec bo naslednje leto sedel v Ferrarija, Španec pa naredil korak nazaj in kariero nadaljeval v Williamsu. Sedemkratni svetovni prvak Hamilton je po dveh sezonah brez ene same zmage letos s srebrno puščico dvakrat vendarle še zmagal in je zdaj pri 105. zmagah. Po zadnji dirki v Braziliji je bil zelo razočaran, češ da tako slabega dirkalnika še ni imel. A je vseeno odločen, da na čim boljši možen način sklene svojo dolgoletno pot z Mercedesom.

Pogled v sezono 2025

Začetek sezone 2025 bo nekaj posebnega, ob 75-letnici formule 1 bodo prvič organizirali skupno predstavitev novih dirkalnikov vseh desetih ekip. To se bo zgodilo 18. februarja v londonski dvorani 02. Vstopnice za dveurni šov so že v prodaji in stanejo od 70 do 135 evrov. Na štartni vrstni bodo naslednje leto trije novici Italijan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Avstralec Jack Doohan (Aline) in Brazilec Gabriel Bortoleto (Sauber). Status novinca bo imel sicer tudi Britanec Oliver Bearman (Haas), ki pa je letos kot zamenjava že odpeljal eno dirko s Ferrarijem in dve s Haasom. Tridnevna testiranja bodo zadnje tri dni februarja, nakar se bo sezona začela tretji marčevski konec tedna z VN Avstralije in končala sedmega decembra v Abu Dabiju.