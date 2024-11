Alpine v F1 z Mercedesovimi motorji od sezone 2026

Moštvo formule 1 Alpine je z Mercedesom sklenilo dogovor o uporabi pogonske enote nemškega proizvajalca od leta 2026 do vsaj konca leta 2030, so danes sporočili iz francoske ekipe. Dogovor vključuje tudi prevzem dobave Mercedesovega menjalnika od leta 2026, vendar Alpine načrtuje lastno proizvodnjo menjalnika od leta 2027.

Francoska ekipa je že minuli mesec sporočila, da bo ob koncu naslednje sezone zaprla svoj delovni program motorjev.

"Ekipa ostaja osredotočena na to, da bo v sezonah 2024 in 2025 nastopala na najmočnejši možen način," so še zapisali pri Alpinu.

Leta 2026 bodo začeli veljati novi predpisi za pogonske enote F1 z večjim poudarkom na bateriji in uporabi 100-odstotno trajnostnih goriv.

Ekipa Alpine si je na veliki nagradi Brazilije 3. novembra po porazni sezoni zagotovila izjemne dvojne zmagovalne stopničke, z Estebanom Oconom na drugem in Pierrom Gaslyjem na tretjem mestu.

Ocon bo ekipo zapustil naslednje leto, ko bo v dirkalnik pri Alpinu kot stalni dirkač sedel novinec Jack Doohan, ki bo dirkal ob Gaslyju.

