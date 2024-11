Dirkači F1 bodo še lep čas tekmovali po ulicah Monte Carla

Velika nagrada Monaka, ena najbolj prestižnih in glamuroznih dirk v formuli 1, ostaja na koledarju do leta 2031. Avtomobilistični klub iz Monaka je z vodstvom formule 1 sklenil novo šestletno sodelovanje, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

Prva dirka formule 1 je bila v kneževini organizirana 1950, od leta 1955 pa je ulična dirka vseskozi na koledarju F1.

"Vesel sem, da Monaco ostaja na našem koledarju do 2031," je dejal predsednik F1 Stefano Domenicali in dodal: "Ulice Monte Carla so nekaj posebnega in del zgodovine formule 1, o zmagi na dirki za VN Monaka pa sanjajo vsi dirkači."

Drugo leto bo VN Monaka 25. maja, od leta 2026 pa bodo vse dirke na sporedu prvi teden v juniju.