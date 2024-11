Rdeča zastava za trojno senzacijo: Verstappen s 17. mesta do zmage

Max Verstappen je pred četrtim zaporednim naslovom prvaka. Foto: Reuters Na zadnjih dirkah je Lando Norris (McLaren) zaostanek za vodilnim v prvenstvu Maxom Verstappnom (Red Bull) zmanjšal na 44 točk in zdelo se je, da ga lahko na VN Brazilije še dodatno, saj je bil na prvem štartnem mestu, vodilni v prvenstvu pa samo na 17. A je bila na deževni dirki v Interlagosu s prekinjeno prvo štartno proceduro in pozneje rdečo zastavo ter še enim varnostnim avtomobilom sreča na strani nizozemskega dirkača. V prvi tretjini je pridobival mesto za mestom, nato pa bil eden od trojice, ki ni menjala pnevmatik pred rdečo zastavo (trčenje Williamsovega Franca Colapinta) in je napredovala na prva tri mesta. Pred tem sta bila na prvih dveh mestih razred zase George Russell (Mercedes), ki je dobil štart, in Norris, ki ga je po postanku prehitel.

Za Maxom Verstappnom sta v Interlagosu končala oba Alpine. Foto: Reuters Tako se je sredi dirke v vodstvu znašel šele 17. v letošnjem prvenstvu Esteban Ocon (Alpine), Verstappen je bil drugi, Pierre Gasly (Alpine) pa tretji. Po letečem štartu 26 krogov pred karirasto zastavo je Verstappen prehitel Ocona in se odpeljal do svoje 62. zmage v formuli 1 in tretje v Interlagosu. Tako je prekinil kar 10 dirk dolg post brez zmage. Istočasno je Norris naredil manjšo napako in izgubil tri mesta. Pozneje ga je Oscar Piastri (McLaren) sicer spustil predse, a končno šesto mesto ni bila nobena tolažba za Angleža, saj bi to dirko enostavno moral dobiti. Bitka za prava se pred zadnjimi tremi dirkaškimi konci tedni (tri dirke in en šprint) zdi odločena. Nizozemec ima 62 točk prednosti pred Angležem, tokrat peti Charles Leclerc (Ferrari) pa zaostaja še 87 točk.

VN Brazilije:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Esteban Ocon (Alpine) +19,5

3. Pierre Gasly (Alpine) +22,5

4. George Russell (Mercedes) +23,2

5. Charles Leclerc (Ferrari) +30,1

6. Lando Norris (McLaren) +31,3

7. Juki Cunoda (RB) +42,0

8. Oscar Piastri (Alpine) +44,9

9. Liam Lawson (RB) +50,4

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +50,7

11. Sergio Perez (Red Bull) +51,5

12. Oliver Bearman (Haas) +57,0

13. Valtteri Bottas (Sauber) +63,6

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +78,0

15. Guanju Džov (Sauber) +79,6

Odstop: Carlos Sainz (Ferrari), Franco Colapinto (Williams), Nico Hülkenberg (Haas)

Ni štartal: Alex Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)

V konstruktorskem seštevku je Alpine po prvi dobri dirki sezone z devetega skočil na šesto mesto, ki na koncu leta prinaša precej več milijonov denarne nagrade. McLaren, Ferrari in Red Bull so v bitki za lovoriko v razmiku vsega 49 točk.

Čez tri tedne sledi sobotna VN Las Vegasa, nakar se bo prvenstvo končalo z decembrskima dirkama v Katarju in Abu Dabiju.

Skupni seštevek po VN Brazilije (21/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 393 točk

2. Lando Norris (McLaren) 331

3. Charles Leclerc (Ferrari) 307

4. Oscar Piastri (McLaren) 262

5. Carlos Sainz (Ferrari) 244

6. George Russell (Mercedes) 192

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

8. Sergio Perez (Red Bull) 151

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hülkenberg (Haas) 24



1. McLaren Mercedes 593 točk

2. Ferrari 557

3. Red Bull Honda 544

4. Mercedes 382

5. Aston Martin Mercedes 86

6. Alpine Renault 49

Hamilton v Sennovem McLarnu iz sezone 1990

Foto: Reuters

Foto: Reuters Dve uri pred štartom 21. dirke sezone formule 1 se je na dirkališču Jose Carlos Pace zgodil prav poseben dogodek. Ob navdušenju brazilske publike je z McLarnom iz sezone 1990 nekaj krogov odpeljal sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. "Zelo zelo čustveno. Podoživljal sem svoje otroštvo, ko sem gledal, kako je tukaj dirkal in zmagal Ayrtona Senna. Ne morem verjeti, da sem dobil čast, da tu odpeljem nekaj krogov," je po dirkanju s šampionskim McLarnom pokojnega brazilskega dirkača Ayrtona Senne dejal Hamilton, ki je častni državljan Brazilije. Odpeljal je nekaj več krogov, kot je bilo predvideno. Letos je minulo 30 let od tragične smrti Senne v italijanski Imoli.

The noise, the crowd@LewisHamilton at full noise around Interlagos, a place Ayrton Senna wrote some of our most famous chapters as a sport#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JmejX4TFd9 — Formula 1 (@F1) November 3, 2024