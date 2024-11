Na enem kultnih dirkališč formule 1 Autodromo Jose Carlos Pace poteka deževna velika nagrada Brazilije. V soboto odpovedane kvalifikacije so začeli v nedeljo ob 7.30 po lokalnem času. Na mokrem so trajale kjar uro in 45 minut, saj so bile petkrat prekinjene z rdečo zastavo. V prvem delu je v zaščitne gume zletel Franco Colapinto, v drugem najprej zmagovalec dirke v Mehiki Carlos Sainz in nato še Lance Stroll. Tako je Maxu Verstappnu zmanjkalo časa za preboj v prvo deseterico, v zadnji del kvalifikacij. V teh sta za prekinitev poskrbela Fernando Alonso in Alex Albon. "Pole position" za dirko, ki bo ob 16.30, si je pridirkal Lando Norris, v prvi vrsti bo še George Russell.

Juki Cunoda bo v drugi štartni vrsti. Foto: Reuters Šestič v zgodovini formule 1 so kvalifikacije potekale v nedeljo, doslej je bil na teh vedno najhitrejši nemški dirkač, tokrat pa si je prvi štartni položaj pridirkal Anglež Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes) je na drugem mestu zaostal dobro desetinko. Težke razmere so pomenile premešan vrstni red. Ni napaka: na mestih od tri do pet so bili Juki Cunoda (RB), Esteban Ocon (Alpine) in Liam Lawson (RB). Charles Leclerc (Ferrari) si je zagotovil šesto štartno mesto, Oscar Piastri (McLaren) pa po napaki v zadnjem hitrem krogu samo osmo. Dirkači so morali biti na dirkališču že ob šestih zjutraj.

Tako kaotičnih kvalifikacij morda še nikoli ni bilo. Zaradi nesreč so bile prekinjene kar petkrat, dvakrat v zadnjem delu, ko je deseterica dirkala za prvih pet štartnih vrst. Trčil je tudi izkušeni Fernando Alonso (Aston Martin) in tri minute ter pol pred koncem še Alex Albon (Williams). Ta je posumil na okvaro na zavorah, saj je izgubil nadzor nad dirkalnikom na koncu štartno-ciljne ravnine. Od vseh je prav tajsko-britanski dirkač najbolj raztreščil svoj dirkalnik in je veliko vprašanje, ali mu ga bodo lahko popravili do štarta dirke. Pred trčenjem pa je bil na izvrstnem drugem mestu. Varnostniki ob progi so imeli tako ogromno dela s čiščenjem asfalta, a so bili zelo hitri in marljivi.

Za že četrto rdečo zastavo na kvalifikacijah je poskrbel izkušeni Fernando Alonso z Aston Martinom. Foto: Reuters

Oba Red Bulla izpadla v drugem delu kvalifikacij

Max Verstappen bo na štartni vrsti precej v ozadju. Foto: Reuters V drugem delu kvalifikacij, ko se je steza počasi sušila, so dirkali z vmesnimi (intermediate) pnevmatikah. Najbolje so se znašli oba dirkača McLarna in Alonso, najslabše pa Carlos Sainz (Ferrari) in Lance Stroll (Aston Martin), ki sta zletela v zaščitne gume. Tako so bile kvalifikacije dvakrat prekinjene z rdečo zastavo. Mehaniki ekipe Aston Martin so se držali za glavo, v treh urah morajo popraviti oba dirkalnika. Drugič je bila rdeča zastava izobešena manj kot minuto pred koncem in tako sta se za še en hiter krog pod nosom obrisala dirkača ekipe Red Bull, Max Verstappen je končal na 12., Sergio Perez pa na 13. mestu. Aktualni svetovni prvak bo zaradi menjave enote z notranjem izgorevanjem v pogonskem sklopu dobil še pet kazenskih štartih mest. Prvenstva se tako lahko na veliki nagradi Brazilije še dodatno zaplete.

VN Brazilije, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren) 1:23,405

2. George Russell (Mercedes) +0,173

3. Juki Cunoda (RB) +0,706

4. Esteban Ocon (Alpine) +1,070

5. Liam Lawson (RB) +1,079

6. Charles Leclerc (Ferrari) +1,120

7., Alex Albon (Williams) +1,252

8. Oscar Piastri (McLaren) +1,281

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 5,593

10. Lance Stroll (Aston Martin) brez časa



11. Valtteri Bottas (Sauber)

12. Max Verstappen* (Red Bull)

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Carlos Sainz (Ferrari)

15. Pierre Gasly (Alpine)



16. Liam Lawson (RB)

17. Lewis Hamilton (Mercedes)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Oliver Bearman (Haas)

20. Guanju Džov (Sauber)



* Plus pet kazenskih štartnih mest zaradi menjave enote v pogonskem sklopu.

Hamilton izpadel že v prvem delu kvalifikacij

Lewis Hamilton je dosegel samo 17. čas prvega dela kvalifikacij. Foto: Reuters "Dirkalnik je nevozen," je po prvem delu kvalifikacij nemočno dejal Lewis Hamilton (Mercedes). Na mokri stezi se sedemkratni svetovni prvak nikakor ni znašel. Končal je na 17. mestu. Drsenja skozi zavoje in vožnje po travi ni manjkalo, pa čeprav asfalt ni bil zelo moker, saj ni več tako močno deževalo. Ta del kvalifikacij, ko je na gumah za mokro stezo najhitrejši krog odpeljal Cunoda, je bil za krajši čas prekinjen z rdečo zastavo, saj je v zaščitne gume zletel Franco Colapinto (Williams). Ja, tudi Williamsove mehanike je čakala misija nemogoče - popravilo obeh dirkalnikov v vsega treh urah.

Štart 21. dirke sezone je predviden ob 16.30 po srednjeevropskem času, torej od 12.30 po lokalnem času. Padavine se bodo v Interlagosu nadaljevale ves dan, obetamo si dramatično dirko. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Franco Colapinto je v prvem delu kvalifikacij zdrsnil v zaščitne gume in razbil svojega Williamsa. Foto: Reuters

Bortolotu sedež v Sauberju?

Gabriel Bortoleto Foto: Reuters Zadnje vroča govorica iz "paddocka" v Interlagosu je, da bo Brazilija po osmih letih spet dobila svojega dirkača formule 1. Drugi dirkač Sauberjeve ekipe, ki bo leta 2026 postala Audijeva tovarniška ekipa, za sezono 2025 naj bi postal mladi up Gabriel Bortoleto. Dvajsetletnik je trenutno vodilni v prvenstvu formule 2, do konca pa so še štiri dirke v Katarju in Abu Dabiju. Ob Sauberju ima prost sedež za 2025 samo še RB, a ta naj bi pripadel Novozelandcu Liamu Lawsonu.