Norris s pomočjo ekipnega ukaza pridobil dve točki

Pred začetkom VN Brazilije je vodilnega Maxa Verstapnna (Red Bull), ki ni zmagal že 10 dirk, in drugouvrščnega Landa Norrisa (McLaren) ločilo 47 točk. Zdaj v boju za prvaka šteje vsaka točka. V igri za lovoriko je tudi še Charles Leclerc (Ferrari), ki je imel pred zadnjimi štirimi dirkaškimi konci tedna 73 točk zaostanka za trikratnim svetovnim prvakom. Monačan je na prejšnjih petih dirkag zmagal dvakrat.

Sobotno šprintersko dirko v Interlagosu pri Sao Paulu je v prvega štartnega mesta začel Oscar Piastri (McLaren) in vozil na prvem mestu do 22. kroga, ko je po ekipnih ukazih na prvo mesto spustil Norrisa. Mladi Anglež je sploh prvič dobil šprintersko dirko. Pred tem je letos nizozemski šampion dobil vse štiri šprinte, skupaj pa v kariero že 11. "Odlično delo ekipe, naredili smo, kar je bilo treba narediti. Zadovoljen sem, upam, da bo šlo podobno tudi v kvalifikacijah," je dejal Norris.

Vrhunec šprinterske dirke v Interlagosu je bil dvoboj med Verstappnom in Leclercom. Foto: Reuters Nekaj sekund za njima se je večji del dirke z Leclercom mučil Verstappen, nakar je dirkaču Red Bulla šest krogov pred ciljem prehitevanje le uspelo. Še pred zaključkom dirke je s tehnično okvaro odstopil Nico Hülkenberg (Haas). V zaključku 24 krogov dolge dirke je imel najboljši ritem aktualni prvak, a mu je zaradi virtualnega varnostnega avtomobila zmanjkalo časa, da bi lahko napadel Piastrija. Tako je Nizozemec v primerjavi z Norrisom izgubil dve točki prednosti v skupnem seštevku.

VN Brazilije, šprinterska dirka:



1. Lando Norris (MLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,6

3. Max Verstappen (Red Bull) +1,5

4. Charles Leclerc (Ferrari) +5,6

5. Carlos Sainz (Ferrari) +7,2

6. George Russell (Mercedes) +12,4

7. Pierre Gasly (Alpine) +18,1

8. Sergio Perez (Red Bull) +18,7

9. Liam Lawson (RB) +20,7

10. Alex Albon (Williams) +24,6

11. Lewis Hamilton (Mercedes) +29,7

12. Franco Colapinto (Williams) +33,2

13. Esteban Ocon (Alpine) +34,1

14. Oliver Bearman (Haas) +35,5

15. Juki Cunoda (RB) +41,3

16. Valtteri Bottas (Sauber) +43,2

17. Guanju Džov (Sauber) +54,1

18. Fernando Alonso (Aston Martin) +56,5

19. Lance Stroll (Aston Martin) +57,9

Odstop: Nico Hülkenberg (Haas)



Skupni seštevek po šprintu v Braziliji (20/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 368 točk

2. Lando Norris (McLaren) 323

3. Charles Leclerc (Ferrari) 296

4. Oscar Piastri (McLaren) 258

5. Carlos Sainz (Ferrari) 244

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 189

7. George Russell (Mercedes) 180

8. Sergio Perez (Red Bull) 151

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hülkenberg (Haas) 24



1. McLaren Mercedes 566 točk

2. Ferrari 537

3. Red Bull Honda 512

4. Mercedes 366

5. Aston Martin Mercedes 86

6. Haas Ferrari 46

Sobotni program v Interlagosu se bo nadaljeval ob 19. uri po srednjeevropskem času, ko so na sporedu kvalifikacije za nedeljsko dirko. Ta bo dan pozneje na sporedu ob 18. uri. Razlika med Verstappnom in Norrisom je zdaj 45 točk (368-323), v nedeljo pa bi se lahko še zmanjšala. Nizozemec bo štartal s pet mest slabšega položaja, kot si ga bo pridirkal na kvalifikacijah, saj so v njegovem pogonskem sklopu zamenjali komponento z notranjim izgorevanjem.