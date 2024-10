Verstappen je sicer imel že prejšnji petek na treningu pred dirko za VN Mehike velike težave z motorjem na notranje zgorevanje, saj je le s težavo nabiral kilometre. V ekipi so se tako pred dirko v Braziliji odločili menjati motor, kar pa mu bo zaradi prevelikega števila menjav v tej sezoni prineslo kazen.

"Ne moremo se izogniti novi menjavi motorja, kar bo za seboj prineslo kazen," je za speedweek.com zapisal predstavnik Red Bulla Helmut Marko.

Za vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva formule ena je težava prišla ob nepravem času, saj ima pred najbližjim zasledovalcem Britancem Landom Norrisom (McLaren) zgolj 47 točk prednosti, pri čemer so do konca zgolj še štiri dirke. V seštevku konstruktorjev Red Bull zaseda tretje mesto za McLarnom in Ferrarijem.

V Braziliji bodo dirkači lahko dobili tudi dodatne točke, saj bo v soboto na sporedu sprinterska dirka.

Dirkači se bodo prvič podali na dirkališče za trening v petek ob 15.30 po srednjeevropskem času. Ob 19.30 bodo sledile kvalifikacije za sprintersko dirko, ki bo na sporedu v soboto ob 15. uri. Kvalifikacije za osrednjo dirko bodo nato sledile ob 19. uri v soboto, dirka pa bo na sporedu ob 18. uri v nedeljo.

Nizozemskemu dirkaču se menjava motorja v letošnji ni zgodila prvič, saj je zaradi tega moral dirko za VN Belgije začeti s kaznijo desetih mest na startu.

Preberite še: