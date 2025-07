Resno svarilo: Takšen bo človek, ki bo prišel na oblast po Putinu

"Po Putinu bo prišel novi Putin." Tako je prepričan ruski pisatelj Mihail Šiškin, ki že nekaj let živi v Švici. Napoveduje, da bo tudi po koncu Putinovega vladanja Rusija v strah pred anarhijo in kaosom vpila po novem carju. Ni upanja na nov demokratičen začetek, je črnogled Šiškin.

V intervju za finsko javno radiotelevizijo Yle je najbolj prodajani ruski pisatelj Mihail Šiškin, ki že 30 let živi v Švici, Zahod svaril pred režimom ruskega predsednika Vladimirja Putina in pred naivnostjo Zahoda.

Vrnitev Rusije gulagov, trdi Šiškin

"Zdaj živimo v nacistični Rusiji. Gulag Rusija se je vrnila. To je dejstvo," trdi Šiškin. Kar se sliši kot drastične besede, je zanj trezna ocena. Obsodba njegovega kolega Borisa Akunina na 14 let delovnega taborišča – izključno zaradi izjav, ki so kritizirale režim – kaže, da je Rusija padla globoko nazaj v represivno logiko Stalinove dobe, piše nemški Focus.

Šiškin z grozo opazuje dogajanje v svoji nekdanji domovini Rusiji. Njegovo sporočilo je, da se Rusi niso pripravljeni upreti Kremlju, tudi zaradi zgodovinskih dejavnikov.

"Kolektivni stockholmski sindrom"

"Država trpi za kolektivnim stockholmskim sindromom," pojasnjuje. Ljudje so se več generacij učili, naj brezpogojno ljubijo oblast, tudi ko pod njo trpijo.

Njegova mračna napoved je, da tudi Putinov konec ne bo prinesel sprememb, ampak bo prišel nov Putin, tj. politik, ki bo nadaljeval njegovo delo in imel njegove metode vladanja.

Je Zahod storil dovolj za Ukrajino?

Šiškin je še posebej kritičen tudi do zahodne politike. "Mislil sem, da bo Zahod pomagal Ukrajini premagati rusko vojsko. Toda Zahod se je izkazal za velikega izdajalca." Prav pomanjkanje doslednosti pri dobavi orožja in sankcijah je zamudilo zgodovinsko priložnost, da bi Putina vojaško ustavili, je še prepričan.