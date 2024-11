Charlesu Leclercu je neprimerna beseda ušla iz ust ob vprašanju, kaj je rekel samemu sebi na zadnjem ovinku dirke, na katerem je prepozno zaviral in moral na koncu predse spustiti voznika McLarna Landa Norrisa. Po poročanju agencije dpa, se je voznik Ferrarija takoj zavedel svojega prekrška dodal: "Oh, ne nočem se pridružiti Maxu." Slednje se je nanašalo na podoben spodrsljaj trenutno vodilnega dirkača formule ena Maxa Verstappna (Red Bull), ki je moral zaradi tega v mesecu septembru opraviti nekaj ur družbeno koristnega dela.

Posnetek izjave, ki bo Leclerca stala 10 tisočakov:

Johnny Herbert and Tim Mayer (McLaren founder's son) are the stewards who penalized Max Verstappen for saying "my car is fucked" and yesterday's ridiculous 20s penalties.



Charles Leclerc also used the F-word in the FIA press room and Norris said "I almost shit my pants" after… pic.twitter.com/0q7X5FEuKK