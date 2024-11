Magnussen zbolel, nova priložnost za britanskega najstnika

"Magnussen ne bo sodeloval na petkovi sprinterski dirki in v kvalifikacijah za veliko nagrado Sao Paula. Bearman, naš rezervni dirkač bo prevzel vozniške naloge. Ekipa Kevinu želi hitro okrevanje in bo pravočasno zagotovila dodatne informacije," so sporočili iz Haasa.

Devetnajstletni Bearman je marca debitiral v Savdski Arabiji kot zamenjava za Ferrarijevega Carlosa Sainza. Končal je na impresivnem sedmem mestu. Magnussena pa v Haasu zamenjal že septembra na veliki nagradi Azerbajdžana, ko je Danec služil kazen.

Preberite še: