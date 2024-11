Zaradi dežja kvalifikacije prestavili v čas nedeljskega zajtrka

V soboto ob 19. uri bi se morale na dirkališču Jose Carlos Pace v Interlagosu začeti kvalifikacije za nedeljsko 21. dirko prvenstva formule 1, a so začetek zaradi močnega dežja večkrat zamaknili. Ob 20.45 so nato le sporočili, da so kvalifikacije dokončno prestavljene in sicer na nedeljo zjutraj ob 7.30 po lokalnem času (11.30 po srednjeevropskem). Na zgodnejšo uro pa so prestavili dirko - na 12.30 po lokalnem času oziroma 16.30 po srednjeevropskem. Sobotno šprintersko dirko je še na suhi stezi dobil Lando Norris, Max Verstappen pa je bil po kazni četrti.

Deževno popoldne v Braziliji. Foto: Reuters Ker dež v soboto popoldne v Interlagosu ni pojenjal, ob 17. uri po lokalnem času (21. uri po srednjeevropskem) pa je bilo tudi že vse bolj temno, so kvalifikacije prestavili. Izvedli jih dobo v nedeljo v času zajtrka, že ob 7.30 (11.30 po srednjeevropskem času. "Pogoji za dirkanje niso varni. Kmalu pa bo tudi tema," je odločitev komentiral direktor formule 1 Stefano Domenicali in potrdil, da bodo kvalifikacije skušali izpeljati v nedeljo zjutraj. Točna ura še ni znana. "Rad bi dirkal! Če nam daste boljše dežne pnevmatike in grelnike zanje, bi lahko dirkali," je v neposrednem televizijskem prenosu Domenicalija soočil z realnostjo sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Mercedes).

Foto: Guliverimage Druga alternativa za določitev štartnih mest za 21. dirko bi bil rezultat petkovega prostega treninga. Na tem je bil vrstni red premešan: Lando Norris (McLaren) prvi, George Russell (Mercedes) drugi, Oliver Bearman (Haas) tretji, Max Verstappen (Red Bull) pa je bil samo 15. Lahko pa bi izbrali tudi rezultate kvalifikacij za šprint, ko sta bila prvi in drugi dirkača McLarna, Oscar Piastri in Norris.

V nedeljo dopoldne naj ne bi deževalo, za popoldne pa znova obetajo dež. Zato so na zgodnejšo uro prestavili tudi dirko, iz 14.00 na 12.30 po lokalnem času, torej na 16.30 po srednjeevropskem času.

Foto: Reuters

Colapinto zanetil evforijo

Franco Colapinto, ki je v zadnji tretjini sezone v Williamsu zamenjal Logana Sargeanta. Za naslednjo sezono nima mesta v formuli 1, a so vse glasnejše govorice, da si ga želijo v Red Bullu. Da bi zamenjali vse slabšega Sergia Pereza. A če jim ga bo Williams (za zajetno odškodnino) pripravljen odstopiti. Zaradi slabega vremena tribune niso bile polne, so bili pa v večini Argentinci in ne domači Brazilci.

Šprintersko dirko na suhi stezi dobil Norris

Lando Norris je dobil sobotni šprint. Foto: Reuters Do konca rekordno dolgega prvenstva formule 1 (24 velikih nagrad) so še štiri dirke in en šprint, torej je na voljo še 114 točk. Sobotni dopoldanski šprint v Interlagosu je dobil Lando Norris (McLaren), potem ko mu je zmago in deset točk prepustil Oscar Piastri (McLaren). Max Verstappen (Red Bull) je bil sicer tretji v cilju, a je naknadno dobil pet sekund kazenskega pribitka, ker je v zadnjem krogu poskusil s prehitevanjem Piastrija, ko je bilo zaradi virtualnega varnostnega avtomobila to še prepovedano. Tako je bil tretji Charles Leclerc (Ferrari). Pred nedeljsko VN Brazilije je tako razlika med vodilnim Verstappnom in drugouvrščenim na prvenstvu Norrisom 44 točk, tretji Leclerc pa zaostaja 70 točk.