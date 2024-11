Britanski dirkač uperil prst v predsednika formule 1

Spori in trenja med vozniki formule 1 in vodstvom Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) se nikakor ne umirijo. V Las Vegasu je prst v predsednika formule 1 zdaj uperil še britanski dirkač Mercedesa George Russell, poročajo agencije, med njimi nemška dpa.

"Kar nekaj je voznikov, ki imajo vsega dovolj. Vse kaže, da gre situacija v napačno smer. Vozniki v odločitve nismo vključeni," je dejal George Russell in s tem naslovil predsednika Fie Mohameda Ben Sulajema.

Russell je imel v mislih menjavo tekmovalnega direktorja formule 1 Nielsa Witticha, ki je funkcijo nastopil leta 2022, po letošnji dirki v Braziliji pa je svoj položaj zapustil. Fia je sporočila, da je Nemec odstopil s položaja, ker se namerava posvetiti drugim izzivom v življenju. Wittich pa je to zanikal.

"Številni niso bili zadovoljni z odločitvami"

Russell priznava, da je bilo nezadovoljstvo med vozniki veliko, ker so bila merila v formuli 1 neenotna in v različnih primerih uporabljena različno, v skladu s tem pa to velja tudi za kazni. A kot dodaja Britanec, cilj nikakor ni bila menjava tekmovalnega direktorja.

Foto: Reuters "Javna skrivnost je, da številni niso bili zadovoljni z odločitvami. Ampak če seštejemo vse, je z nami sodeloval dobro. Mislim, da bi lahko pomagali izboljšati in rešiti problematiko," pravi Russell, ki je kot predstavnik voznikov tudi viden član združenja dirkačev formule 1 GPDA. Russell kritizira predvsem dejstvo, da so dirkači izključeni pri sprejemanju odločitev in spremembi pravil.

Kam gre denar, ki ga Fia pobere s kaznimi?

Pred 14 dnevi je GPDA poslala javno pismo s svojimi pritožbami na Fio, od koder pa odgovora ni. "To me preseneča. Morda bo kaj prišlo." V pismu so se vozniki pritožili nad pokroviteljsko vlogo Fie in dejstvom, da so izključeni iz odločanja: "Naši dirkači so polnoletni in povsem nepotrebno jih je prek medijev obveščati o zadevah, kot je nošenje nakita in spodnjega perila med dirkami."

Foto: Guliverimage

Vozniki zahtevajo tudi pojasnilo, kam gre denar, ki ga Fia pobere z denarnimi kaznimi na dirkah. "Želimo transparentnost. Vemo, kaj so nam na začetku obljubili." Russell dodaja, da se za sestanek s Sulajemom ni težko dogovoriti: "Večji izziv je izpolnjevanje obljub in izvedba napovedanih sprememb. Fia in njen predsednik morda nista spoznala, kako resen je položaj. Želimo sodelovati s Fio, a to se doslej, vsaj kar zadeva predsednika, ni zgodilo."