"Pole position" za srebrno puščico, tekmeca za naslov šele v tretji vrsti

Na 22. dirki sezone formule 1 bosta iz prve štartne vrste začela George Russell (Mercedes) in Carlos Sainz (Ferrari). S tretjim mestom je na kvalifikacijah presenetil Pierre Gasly (Alpine). Tekmeca za naslov prvaka Max Verstappen (Red Bull) in Lando Norris (McLaren) sta si pridirkala šele tretjo štartno vrsto. Če bo Nizozemec tudi na dirki (nedelja, 7.00) pred Britancem, bo četrta zaporedna lovorika že njegova.

Pred tremi tedni je imel Mercedes najslabši dirkalnik v letošnji sezoni, ta konec tedna v Las Vegasu pa preseneča, saj je najhitrejši. George Russell si je na nočnih kvalifikacijah s časom 1:32,313 pridirkal svoj četrti najboljši štartni položaj v formuli 1 (tako imenovani "pole position"). Vseeno pa ni bilo vse popolno za srebrno puščico, saj je Lewis Hamilton v zadnjem delu kvalifikacij naredil dve napaki in tako končal na 10. mestu. Zelo hiter je na uličnem dirkališču sredi Nevade tudi Ferrari, Carlos Sainz je bil drugi, Charles Leclerc pa četrti.

Pierre Gasly je presenetil s tretjim mestom. Foto: Reuters S tretjim mestom je več kot presenetil Pierre Gasly (Alpine). Na nedavni VN Brazilije sta skupaj z ekipnim kolegom Estebanom Ocon šokirala že z uvrstitvijo na zmagovalni balkon, a tisto je bila predvsem posledica deževnih razmer, zdaj se je Francoz tako visoko uvrstil v povsem enakih pogojih za vse. S skoraj pol sekunde zaostanka za najhitrejšim je bil vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull) šesti, še dve desetinki za njim pa na sedmem mestu njegov edini preostali izzivalec za lovoriko Lando Norris (McLaren). Zdaj je med njima 62 točk razlike, če jih bo po nedeljski dirki vsaj 60, bo Verstappen že prvak.

Možnosti Landa Norrisa za naslov prvaka so samo še teoretične. Štartal bo s šestega mesta. Foto: Reuters

Max Verstappen je pred četrto zaporedno lovoriko. Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij je bilo v razmaku sekunde 16. dirkačev in kot 16. je izpadel Sergio Perez (Red Bull). Razočaranja mehiškega dirkača se kar vrstijo. Že šestič letos ni prišel med prvih 15. Verstappen je bil devet desetink hitrejši in na tretjem mestu, samo za obema voznikoma ekipe Mercedes. Kvalifikacije so se že po prvem delu končale tudi za oba Aston Martina, Fernando Alonso je bil 17. Lance Stroll s težavami z dirkalnikom zadnji, 20. Ta trojica je imela na začetku sezone precej višje cilje.

Bolj mirno se je razpletal drugi del kvalifikacij, nato pa v zadnji minuti trčenje Franca Colapinta (Williams). S prednjo levo pnevmatiko je zadel v zid in pri veliki hitrosti pošteno zdelan svoj dirkalnik. Že na kvalifikacijah v Braziliji se je zanj končalo podobno. Williams je imel na zadnjih dveh dirkah res ogromno dela s popravili. Mladega Argentinca se povezuje s selitvijo v Red Bulla, kot da si želi preveč, ko se dokazuje za službo. Sedeža za 2025 še nima, dirka v Vegasu bo njegova sedma v formuli 1.

VN Vegasa, kvalifikacije:



1. George Russel (Mercedes) 1:32,312

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,098

3. Pierre Gasly (Alpine) +0,352

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,471

5. Max Verstappen (Red Bull) +0,485

6. Lando Norris (McLaren) +0,696

7. Juki Cunoda (RB) +0,717

8. Oscar Piastri (McLaren) +0,721

9. Nico Hülkenberg (Haas) +0,750

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +15,794



11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Guanju Džov (Sauber)

14. Franco Colapinto (Williams)

15. Liam Lawson (RB)



17. Sergio Perez (Red Bull)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Valtteri Bottas (Sauber)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Vse tri treninge dobil Mercedes

Po vegaškem Stripu sta na vseh treh prostih treningih najhitrejše dirkala voznika Mercedesa, na tretjem je bil prvi George Russell. Foto: Reuters

Vse tri proste treninge je dobila ekipa Mercedes, na petkovih je bil najhitrejši Hamilton, na sobotnem pa Russell (1:33,570). Z dvema desetinkama zaostanka je bil na tretjem drugi Piastri, tretji pa Sainz. Verstappen, ki je bil na drugem petkovem treningu samo 17., se je le uvrstil nekaj višje, s pol sekunde zaostanka na peto mesto. Helmut Marko je v soboto zjutraj dejal, da so napačno namestili zadnje krilce in jim ga v petek ni uspelo prenastavili.