Mercedes kot v starih časih, Verstappen pa štirikratni svetovni prvak

George Russell je dosegel svojo tretjo zmago v formuli 1. Foto: Reuters Tri tedne po VN Brazilije, ko se je Lewis Hamilton kujal, da tako slabega Mercedesa še ni imel, je srebrna puščica na ulicah Las Vegasa zasenčila na zadnjih dirkah precej hitrejše dirkalnike Ferrarija, McLarna in Red Bulla. George Russell, pa čeprav ni imel nerabljenih kompletov pnevmatik, je vodil od štarta do cilja, Hamilton pa se je drugo mesto osvojil kljub samo 10. štartnemu mestu. Na sobotni nočni dirki pri nizkih temperaturah sredi puščave in na zelo spolzkem asfaltu samo Mercedesova ekipa ni imela večjih težav s pnevmatikami. Russell je dosegel svojo tretjo zmago v formuli 1, drugo letos, tako je letos vseh sedem zmagovalcem zmagalo na vsaj dveh dirkah. "Sanjski konec tedna. Ne vem, kako smo bili tako hitri," se je zmagi čudil 26-letni Russell. "Prvi štartni položaj, dvojna zmaga, pa še v Las Vegasu smo. Ne bi moglo biti lepše."

George Russell je obdržal prvo mesto, Charles Leclerc pa je na štartu pridobil dve mesti. Foto: Reuters

Charles Leclerc po odličnem štartu na koncu četrti. Foto: Reuters Z odličnim štartom in vožnjo po notranji liniji v prvih dveh zavojih je Charles Leclerc (Ferrari) prišel s četrtega na drugo mesto in prvih pet krogov dirkal na Mercedesovem izpuhu. Nato pa so mu kar naenkrat povsem odpovedale pnevmatike in začel je izgubljati sekunde in tudi mesta. Enako se je zgodilo Landu Norrisu (McLarnu), pa nato Carlosu Sainzu (Ferrari), Maxu Verstappnu (Red Bull) … Vrstni red se je premešal po zgodnjih prvih postankih, nato pa še enkrat po drugi seriji postankov. S tršimi gumami in manj goriva je bil Ferrari namreč v zadnjih 15 krogih dirke spet hitrejši in za tretje mesto na 22. dirki sezone je novega/starega svetovnega prvaka prehitel Sainz. Štiri kroge pred koncem dirke je mimo Verstappna smuknil še Leclerc.

VN Vegasa:



1. George Russell (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +7,3

3. Carlos Sainz (Ferrari) +11,9

4. Charles Leclerc (Ferrari) +14,2

5. Max Verstappen (Red Bull) +16,5

6. Lando Norris (McLaren) +43,3

7. Oscar Piastri (McLaren) +51,3

8. Nico Hülkenberg (Haas) +59,8

9. Juki Cunoda (RB) +62,8

10. Sergio Perez (Red Bull) +63,1

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +69,1

12. Kevin Magnussen (Haas) +69,8

13. Guanju Džov (Sauber) +74,0

14. Franco Colapinto (Williams) +75,1

15. Lance Stroll (Aston Martin) +84,1

16. Liam Lawson (RB) +91,0

17. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

18. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

Odstop: Alex Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine)



Skupni seštevek (22/24):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 403 točke

2. Lando Norris (McLaren) 340

3. Charles Leclerc (Ferrari) 319

4. Oscar Piastri (McLaren) 268

5. Carlos Sainz (Ferrari) 259

6. George Russell (Mercedes) 217

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 208

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hülkenberg (Haas) 35



1. McLaren Mercedes 608 točk

2. Ferrari 584

3. Red Bull Honda 555

4. Mercedes 425

5. Aston Martin Mercedes 86

6. Alpine Renault 50



*Četrtič svetovni prvak.

Čeprav je prvak že četrtič, je bil Verstappen na robu solz. Foto: Reuters Verstappen je za potrditev svetovne lovorike moral končati pred Norrisom in to mu je brez težav tudi uspelo. McLaren ni imel pravega ritma za dirko, Britanec je končal na šestem mestu. Bil je 10 sekund za nizozemskim tekmecem, a nato v lovu za dodatno točko za najhitrejši krog na dirki dva kroga pred ciljem še tretjič menjal gume. Oscar Piastri je namreč v drugem McLarnu na sedmem mestu za njim zaostal že 20 sekund. Pred zadnjima dvema dirkama (Katar in Abu Dabi prva dva konca tedna v decembru) ter še enim šprintom (Katar) ima Verstappen 63 točk prednosti pred Norrisom. Dovolj bi bilo že, če bi jih imel 60. Se bo pa na zadnjih dveh velikih nagradah odločal vse bolj izenačen troboj za konstruktorski naslov prvaka med McLarnom, Ferrrijem in Red Bullom. Papaja oranžni imajo samo še 24 točk prednosti pred rdečim poskočnim konjičem.

Max Verstappen je s petim mestom v Las Vegasu potrdil svoj četrti naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

"O moj bog! Kakšna sezona! Bilo je veliko težje kot lani," je na robu solz ob prečkanju ciljne črte po radijski zvezi govoril Verstappen. Dirkač Red Bullove ekipe je postal peti dirkač v zgodovini formule 1 s štirimi zaporednimi naslovi prvaka. To je pred njim uspelo Juanu Manuelu Fangiu, Michaelu Schumacherju, Sebastianu Vettlu in Lewisu Hamiltonu. Štiri lovorike ima še Alain Prost. Na lestvici najboljših vseh časov so pred Verstappnom samo še Schumacher (1994, 1995, 2000-04) in Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017-2020) s po sedmimi lovorikami ter Fangio (1951, 1954-57) s petimi.

Veselje za Red Bull v Las Vegasu. Foto: Reuters "Dolga sezona. Začeli so izvrstno, nato pa smo imeli težje obdobje. A smo kot ekipa delali skupaj in izboljšali dirkalnik. Hvala jim. Nisem si mislil, da sem lahko štirikratni prvak. Ta hip sem si predvsem oddahnil. Res sem ponosen," je v prvi izjavi sredi Las Vegasa povedal zmagovalec 62 dirk formule 1 in štirikratni svetovni prvak. Dodal pa je, da mu je bila lanska sezona precej bolj všeč, ko je z 19 zmagami brez pravega tekmeca prišel do naslova prvaka. Naslednje leto gre na peto lovoriko, a se zaveda, da bo glede na trenutno razmerje moči - štiri zelo močne in izenačene ekipe - naloga še težje kot letos.

Kako se je razpletala VN Vegasa



CILJ! Russell je zmagovalec, Hamilton pa drugi. Sainz na tretjem mestu. Verstappen pa peti, šesti Norris, kar pomeni, da je dirkaška lovorika oddana. Nizozemec je štirikratni zaporedni svetovni prvak.



Zadnji krog. Mercedes dirka proti dvojni zmagi, to bo četrta zmaga za srebrno puščico letos, druga za Russlla.



Še 3 krogi: 1. Russell, 2. Hamilton +6,2, 3. Sainz +13,9, 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Piastri, 8. Hülkenberg, 9. Cunoda, 10. Perez



Še 4 krogi: Sainz z najhitrejšim krogom na dirki, Leclerc mimo Verstappna šele štiri kroge pozneje. Maxu pa tudi peto mesto zadošča za nov naslov prvaka.



Še 8 krogov: Sainz je prehitel Verstappna, kmalu ga bo še Leclerc.



Še 10 krogov: S tršimi gumami in manj goriva sta zdaj Ferrarija spet hitrejša in že tik za Verstappnom, ki meni, da ju bo težko zadržal za sabo.



Še 11 krogov: 1. Russell, 2. Hamilton +7,4, 3. Verstappen +13,1, 4. Sainz, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Piastri, 8. Cunoda, 9. Hülkenberg, 10. Alonso



Še 13 krogov: Hamilton niza najhitrejše kroge na dirki in je samo še dobrih sedem sekund za ekipnim kolegom. Neverjetna forma Mercedesa v Vegasu.



Še 16 krogov: 1. Russell, 2. Hamilton +10,9, 3. Verstappen +13,0, 4. Sainz, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Piastri, 8. Džov, 9. Ocon, 10. Lawson



Še 17 krogov: V bokse še Russell, ki je znan po tem, da odlično skrbi za pnevmatike na svoji dirki. Po menjavi se vrača na prvo mesto.



Še 18 krogov: Hamilton je prehitel Verstappna in je zdaj drugi! Mercedes kot prerojen. Norris in Leclerc medtem na drugi postanek.



30. krog: 1. Russell*, 2. Leclerc* +16,0, 3, Norris* +28,1, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Sainz, 7. Hülkenberg*, 8. Cunoda, 9. Perez*, 10. Džov* (brez drugega postanka)



29. krog: Sainz vendarle v bokse, potem ko krog pred njegovi mehaniki niso bili pripravljeni. Na stezo se je vrnil za Hamiltona.



28. krog: Začeli so se drugi postanki, najprej Verstappen in Hamilton. Ferrarija sta ostala na stezi, čeprav najbolj tarnata nad gumami.



24. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +10,0, 3. Sainz +12,4, 4. Leclerc, 5. Hamilton, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Hülkenberg, 10. Albon



22. krog: Hamilton (najhitrejši krog na dirki) je že tik za obema Ferrarijema.



19. krog: 1. Russell, 2. Verstappen +9,9, 3. Sainz +12,1, 4. Leclerc, 5. Hamilton, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Albon, 10. Alonso



18. krog: Kot zadnji v bokse še Perez. Vodilni Russell ima pa kar 10 sekund prednosti pred Verstappnom, Hamilton je že peti.



17. krog: Hamilton je prehitel Norrisa, McLaren nima dobrega ritma za dirko.



16. krog: Gasly, ki je štartal kot tretji, pa z odstopom. Odpoved pogonskega sklopa.



15. krog: 1. Russell, 2. Perez* +7,5, 3. Verstappen +8,9, 4. Sainz, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Hamilton, 8. Magnussen, 9. Bottas*, 10. Cunoda (*brez postanka)



14. krog: V bokse še Hamilton, nazaj v vodstvo pa Russell, ki je pred Hülkenbergom in Perezom, ki še nista menjala gum. Četrti je Verstappen, zdaj pred obema Ferrarijema in Norrisom. Ta očitno izgublja še zadnje možnosti za lovoriko.



13. krog: Pnevmatike je zamenjal Russell, vodstvo za Hamiltona, ki je štartal kot 10.



12. krog: V bokse še Verstappen, zdaj dvojno vodstvo Mercedesa.



11. krog: Očitno so pnevmatike na Ferrariju in McLarnu povsem odpovedale že tako hitro, oba Ferrarija in oba McLarnova voznika v bokse na menjavo.



10. krog: Leclerc in Norris izgubljata mesto za mestom, veča se zaostanek Sainza.



9. krog: 1. Russell, 2. Sainz +5,6, 3. Verstappen +6,6, 4. Leclerc +10,2, 5. Norris, 6. Gasly, 7. Cunoda, 8. Hamilton, 9. Piastri, 10. Hülkenberg



8. krog: Prvih šest krogov je bil Leclerc tik za Russllom, zdaj pa zaostaja že tri sekunde. Očitno težave za Monačana, zdaj sta ga prehitela Sainz in Verstappen.



6. krog: 1. Russell, 2. Leclerc +1,6, 3. Sainz +2,5, 4. Verstappen, 5. Gasly, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg



5. krog: Russell še brani prvo mesto, Verstappen je prehitel Gaslyja.



4. krog: Leclerc je tik za vodilnim, Verstappen pa za Gaslyjem. Russell nima nerabljenih setov pnevmatik, Ferrarija sta jasna favorita dirke.



2. krog: 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Gasly, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Hülkenberg, 10. Hamilton



Štart! Russell je odlično potegnil in brez težav zadržal prvo mesto. Še boljši štart Leclerca, ki se je s četrtega prebil na drugo mesto. Norris zelo previden skozi prva dva zavoja, ostaja za Verstappnom. Lando dirka predvsem za konstruktorski naslov McLarna in ne želi odstopa, ko sta oba Ferrarija tako hitra in v ospredju.



Krog za ogrevanje.



10 min do štarta: Sobotna dirka formule 1, vsaj po lokalnem času, štart ob 22.00 v Las Vegasu. 50 krogov nočnega spektakla pri temperaturi 15 stopinj Celzija. S 310 km najdaljša dirka sezone, na vegaškem Stripu pa bodo dosegali končni hitrost 350 km/h. Na štartu je vseh 20 dirkačev, tudi Franco Colapinto, ki je na kvalifikacijah trčil pri sili 50G, a dobil zeleno luč za nastop. Začenja pa iz boksov kot zadnji.



Štartna mesta (50 krogov): 1. Russell, 2. Sainz, Gasly, 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Cunoda, 8. Piastri, 9. Hülkenberg, 10. Hamilton

Norris že pred štartom podpisal predajo

Lando Norris pravi, da je bila lovorika v prid Verstappna odločena že po prvih šestih dirkah. Foto: Reuters Drugo veliko nagrado Vegasa v moderni eri formule 1 sta iz prve štartne vrstne začela George Russell (Mercedes) in Carlos Sainz (Ferrari). Da je Ferrari na uličnem dirkališču hiter, ni presenečenje, dobra forma Mercedesa pač, potem ko so bili pred tremi tedni v Braziliji nekonkurenčni. Tekmeca za naslov prvaka očitno realnih možnosti za zmago pod žarometi nimata, Max Verstappen (Red Bull) je bil na kvalifikacijah peti, Lando Norris (McLaren) pa šesti.

Verstappen konča pred Norrisom bo že prvak. Foto: Reuters Britanec bi moral Nizozemca na 22. dirki sezone nujno premagati, da bi ohranil vsaj teoretične možnosti za lovoriko, a ob zaostanku 62 točk tudi sam vanjo ni več verjel. "Mislim, da imamo možnost, da ga premagamo. Naredil bom vse tako kot na vsaki dirki. Razplet pa bo, kakršen bo. Seveda sem ponosen, da se jaz borim z Maxom za naslov in ne kdo drug. Želel pa bi si, da bi bila bitka tesna do zadnje dirke. Ampak bitka za lovoriko je bila izgubljena že po prvih šestih dirkah sezone. Takrat je Max dominiral, Red Bull je bil precej hitrejši in točkovni zaostanek je bilo nemogoče nadoknaditi. Ponosen pa sem, da smo se prav mi tako dolgo borili z njim." Norris Verstappna v Las Vegasu res lahko premaga, predvsem ker Red Bull ni izbral pravega zadnjega krilca, zato ta konec tedna precej izgublja.

Po silovitem trčenju na kvalifikacijah ob sili 50G je bil nastop Franca Colapinta (Williams) na dirki vprašljiv. Njegovo stanje bodo ocenili tik pred začetkom. Dobil je zeleno luč.

Nastop Franca Colapinta na dirki je po silovitem trčenju na kvalfikacijah vprašljiv. Foto: Reuters