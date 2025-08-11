Pri Mednarodni smučarski in deskarski zvezi (Fis) so pred dnevi zapisali, da je po skoraj petih mesecih končana preiskava, vezana na norveško manipulacijo z dresi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu. Morebitne kazni še niso znane, a norveški mediji poročajo, da Mariusu Lindviku in Johannu Andreju Forfangu grozi dodatna kazen (suspenz in denarna kazen), medtem ko so Kristofferja Eriksena Sundala, Robina Pedersena in upokojenega Roberta Johanssona oprostili.

Norvežani so na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu z manipulacijo z dresi dvignili ogromno prahu in odprli še dodatna vprašanja o poštenosti smučarskih skokov.

Potem ko je posnetek naknadnega prirejanja šivov prišel v javnost, so glavnega trenerja norveške reprezentance Magnusa Brevika in njegovega pomočnika Thomasa Lobbna, pa člana servisnega osebja Adriana Liveltena ter skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga suspendirali.

Dan pozneje so bili začasno suspendirani tudi trije člani norveške smučarske skakalne ekipe, ki so bili v Trondheimu – Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal in Robert Johansson. Skakalcem so 1. aprila umaknili suspenze, trenerski štab pa je ostal brez službe v norveški reprezentanci.

Dogajanje so pri Fis vzeli pod drobnogled, preiskave se je lotil neodvisni urad za etiko in skladnost Fis (IECO) – trenutno mandat IECO izvajajo strokovnjaki za športne preiskave in integriteto Quest –, ki je začel preiskavo za oceno okoliščin diskvalifikacije norveških smučarskih skakalcev.

S to so želeli ugotoviti, ali je prišlo do kršitve etičnega kodeksa Fis in pravilnika Fis za preprečevanje manipulacij tekmovanj. Fis je po končani preiskavi predložila končno poročilo, ki je podlaga za morebitno odločanje o nadaljnjih kaznih, za to pa je pristojna etična komisija Mednarodne smučarske zveze.

Johann Andre Forfang pravi, da se ne bo zlahka sprijaznil s kaznijo, če bo to dobil. Foto: Guliverimage

Glavna skakalna akterja pod drobnogledom, trojica "oproščena"

Odločitev uradno še ni znana, so pa Fis prehiteli norveški mediji. Po informacijah NRK, ki jih je ta pridobil od pravnega oddelka, ki je zastopal nekatere skakalce, Lindviku in Forfangu grozi dodaten suspenz.

Pedersen, Eriksen Sundal in Johansson (po sezoni se je upokojil) ne bodo deležni dodatnih kazni.

Morebitni trimesečni suspenz in denarna kazen

"Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) želi po škandalu suspendirati Mariusa Lindvika in Johanna Andrea Forfanga," so zapisali na spletni strani NRK.

"Zaključek podjetja Quest je jasen. Ugotovljene niso bile nobene okoliščine, ki bi kazale na to, da so naše stranke vedele za okoliščine, v katerih so kršile pravila. Zato smo presenečeni in razočarani, da je Svet Fis z nestrinjanjem sprejel drugačen sklep glede Johanna Forfanga in Mariusa Lindvika. Svet Fis je domneval, da sama sicer nista manipulirala z dresi, a je ob tem postavil zelo stroge zahteve glede tega, kar bi po njihovem mnenju morala vedeti," so pri NRK povzeli besede iz sporočila za javnost pravnega organa.

Športni direktor norveških skakalcev Jan Erik Aalbu ima polne roke dela. Foto: Guliverimage

Na vrsti je etični odbor

Kljub sklepu podjetja upravni odbor Fis predvideva trimesečno suspenzijo, znižano za čas suspenza (marčevskega), in globo v višini dva tisoč švicarskih frankov (dobrih dva tisoč evrov).

Zdaj je na vrsti etični odbor Fis, da izvede zaslišanje s Forfangom in Lindvikom. Ta odbor bo na koncu določil morebitno kazen.

Ne bodo se kar tako sprijaznili

Norveška skakalca, ki sta pretekli konec tedna tekmovala na poletni veliki nagradi v Courchevelu, so danes zjutraj na letališču v Ženevi ujeli novinarji Dagbladeta in ju povprašali o zadnjih informacijah.

Oba sta bila vidno šokirana. "S tem se zdaj ne bomo sprijaznili," je dejal Forfang, Lindvik pa dodal: "Brez komentarja."

Tudi športni direktor norveških skakalcev Jan Erik Aalbu je bil bolj redkobeseden. "Trenutno se pogovarjamo z ljudmi doma in ugotavljamo, kaj storiti z informacijami Fis in informacijami Norveške smučarske zveze. Za zdaj še ne želim ničesar povedati."