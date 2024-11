Kvalifikacije za šprint potrdile, lovorika se nasmiha McLarnu

Lando Norris (McLaren) in George Russell (Mercedes) bosta sobotno šprintersko dirko formule 1 v Katarju začela iz prve štartne vrste. Na petkovih kvalifikacijah za šprint je bil tretjo Oscar Piatri (McLaren), Carlos Sainz in Charles Leclerc pa sta s Ferrarijem sledila na četrtem in petem mestu. Šprinterska dirka bo v soboto ob 15. uri.

Sergio Perez je znova razočaral. Ob majhnih razlikah je bil samo 16. Foto: Reuters Petkove kvalifikacije za šprint na dirkališču Lusail v Katarju je dobil podprvak Lando Norris (McLaren), a je bil manj kot desetinko hitrejši od Georga Russlla (Mercedes). McLaren je pričakovano na tej stezi najhitrejši in tako z dobrim obetom, da lahko leto prvič po šestih letih osvoji konstruktorski naslov. Glavni izzivalec je Ferrari, Carlos Sainz in Charles Leclerc sta na četrtem in petem mestu zaostala tri desetinke. Novi/stari svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je bil šesti, Sergio Perez (Red Bull) pa z novim razočaranjem le 16.

Dirkanje v Katarju sicer zaznamujejo precej visoki in grobi robniki, prek katerih je večina dirkačev precej drgnila podvozjem svojega dirkalnika. Izletov s proge in trčenj na kvalifikacijah za šprint vseeno ni bilo, bosta pa zato gotovo šprint in dirka zelo nepredvidljivi.

VN Katarja, kvalifikacije za šprint:



1. Lando Norris (McLaren) 1:21,012

2. George Russell (Mercedes) +0,063

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,159

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,269

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,296

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,303

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,462

8. Pierre Gasly (Alpine) +0,966

9. Nico Hülkenberg (Haas) +1,076

10. Liam Lawson (RB) +1,565



11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Alex Albon (Williams)

13. Valtteri Botta (Sauber)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Kevin Magnussen (Haas)



16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Juki Cunoda (RB)

18. Esteban Ocon (Alpine)

19. Guanju Džov (Sauber)

20. Franco Colapinto (Williams)

McLaren in Ferrari v boju za konstruktorsko lovoriko

Charles Leclerc Foto: Reuters Edini prosti trening v Katarju je dobil Leclerc, ki je bil skoraj pol sekunde hitrejši od obeh voznikov McLarna, Norrisa in Oscarja Piastrija. Da sta Ferrari in McLaren favorita te dirke, je s četrtim mestom dokazal Sainz. Verstappen je podobno kot prejšnji konec tedna v Las Vegasu na treningu precej zaostal, na 11. mestu sekundo in dve desetinki.

McLaren in Ferrari imata tudi največ možnosti za osvojitev konstruktorske lovorike. Papaja oranžni imajo 608 točk, rdeči pa 24 manj, torej 584. Teoretično je v igri še Red Bull (555 točk). Na preostalih dveh dirkah lahko ena ekipa osvoji največ 103 točke. McLaren je lahko konstruktorski prav že po VN Katarja, če bo imel v vsaj 45 točk prednosti. Ferrari v nobenem primeru naslova ne more osvojiti že to nedeljo. Na šprintu in dirki se lahko osvoji največ 59 točk. Če bi Ferrari osvojil vse, bi imel 35 točk prednosti.

V soboto bodo najprej odpeljali šprintersko dirko (15.00 po srednjeevropskem času), nato pa še kvalifikacije za glavno dirko (19.00). Za 25 točk se bo dirkalo v nedeljo ob 17. uri.