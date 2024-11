Hamilton se je v Teksasu udeležil leta z letalom L-39 Albatross, ki ga uporabljajo kot del usposabljanja, ki ga morajo opraviti astronavti, Britanec pa je ob tem dejal: "Kot otrok sem si želel par stvari – ali biti astronavt, kar pomeni, da bi moral skozi ta proces usposabljanja, ali pa dirkač. In danes sem doživel del teh drugih sanj." Tekom leta je sedemkratni svetovni prvak opravil enak postopek, skozi katerega gredo astronavti, ki so sodelovali v misijah Inspiration 4 in Polaris Dawn, vse skupaj pa je trajalo približno eno uro.

V unikatni opravi s svojo dirkaško številko 44 je Hamilton v nekem trenutku prevzel tudi krmiljenje letala, po dogodku pa primerjal izkušnjo z vožnjo dirkalnika: "Povsem drugače je. Pri formuli nikoli ne greš tako hitro, da bi lahko izgubil zavest, kri nikoli ne zapusti tvoje glave. Tu pa dejansko občutiš, kako kri zapušča telo. Prsni koš postane težak, težko je dihati in v tistem trenutku zelo težko nadziraš telo in noge ter ostaneš buden."