General Motors z vodstvom F1 dosegel dogovor o vstopu v tekmovanje

Vodstvo formule 1 in podjetje General Motros sta dosegla načelni dogovor glede vstopa General Motorsa oziroma Cadillaca v formulo 1, kjer bo v letu 2026 tako tekmovalo enajst ekip, so poročale agencije, vključno s Hino in dpa.

"Predanost General Motorsa in Cadillaca temu projektu je pomembna in pozitivna demonstracija evolucije našega športa. Prepričani smo v popolno sodelovanje in podporo vseh vključenih strani," je dejal predsednik in izvršni direktor F1 Stefano Domenicali.

Nova ekipa se bo verjetno imenovala Cadillac F1, v prvih dveh sezonah pa bo uporabljala Ferrarijeve motorje. Cadillacov motor bo nared predivoma za sezono 2028.

Mario Andretti, svetovni prvak iz leta 1978, bo v novi ekipi imel vlogo ambasadorja.

Boj za dodajanje nove ekipe v F1 traja že več kot tri leta. Sprva je F1 zavrnila zahtevo. Zdajšnjih deset ekip, ki sicer nimajo pravice glasovanja o širitvi, je v večini proti vstopu dodatnih ekip, saj jim to zmanjša tehnične, finančne in komercialne pravice v tekmovanju. Denarno pogačo namreč delijo med vse udeležence tekmovanja.

Preberite še: