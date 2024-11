Verstappen zbodel Norrisa in Leclerca, Monačan mu odgovorja

Dirkaška lovorika je oddana, a sezona formule ena še ni končana. Na VN Katarja ta konec tedna in VN Abu Dabija naslednji se bo dirkalo še za končni konstruktorski vrstni red, ki ekipam prinaša bogato denarno nagrado. McLaren, Ferrari in Red Bull so na prvih treh mestih v razmaku 53 točk. Pred začetkom dirkaškega konca tedna v Katarju so za nekaj razburjenja poskrbele besede Maxa Verstappna, ki je po VN Vegasa dejal, da bi bil z McLarnom in Ferrarijem prvak še prej.

VN Katarja je druga dirka v trojčku, ki zaključuje letošnje kar 24 dirk dolgo prvenstvo formule ena. In je prizorišče zadnjega šprinta sezone. V petek so tako na sporedu edini prosti trening in kvalifikacije za šprint (18.30), v nedeljo bo sledila šprinterska dirka (15.00) in kvalifikacije za osrednjo dirko (19.00), ki bo v nedeljo ob 17. uri po srednjeevropskem času. Dirkališče v Lusailu formulo ena gosti tretjič, letos 2021 je zmagal Lewis Hamilton (Mercedes), lani pa Max Verstappen (Red Bull). Z novim/starim prvakom sta lani na zmagovalnem balkonu stala Oscar Piastri in Lando Norris (oba McLaren). Oranžni bi torej morali biti v igri za zmago tudi letos, s čimer bi naredili pomemben korak k konstruktorski lovoriki. McLaren je zadnjo osvojil dalnjega leta 1998.

Skupni seštevek pred VN Katarja (22/24):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 403 točke

2. Lando Norris (McLaren) 340

3. Charles Leclerc (Ferrari) 319

4. Oscar Piastri (McLaren) 268

5. Carlos Sainz (Ferrari) 259

6. George Russell (Mercedes) 217

7. Lewis Hamilton (Mercedes) 208

8. Sergio Perez (Red Bull) 152

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hülkenberg (Haas) 35



1. McLaren Mercedes 608 točk

2. Ferrari 584

3. Red Bull Honda 555

4. Mercedes 425

5. Aston Martin Mercedes 86

6. Alpine Renault 50



* četrtič svetovni prvak

Charles Leclerc Foto: Guliverimage Verstappen, ki je v Las Vegasu osvojil četrto zaporedno dirkaško lovoriko, je prepričan, da ima McLaren letos najboljši dirkalnik. Tako je celo dejal, da bi bil on z McLarnom prvak prej kot zdaj z Red Bullom dve dirki pred koncem: "Ja, prej bi imel večjo prednost. Enako tudi s Ferrarijem. Z Mercedesom ne." Pred začetkom dirkaškega konca tedna v Katarju so za komentar na te besede prosili Charlesa Leclerca. Monačan pravi, da je Verstappen res izjemen dirkač in zato tudi tako samozavesten, a: "Mislim, da težko rečeš kaj takega, če dirkalnika zares ne poznaš. Brez dvoma je izjemen dirkač. Ne vem, ali bi bil prvak s Ferrarijem. Ne vem, kakšen je Red Bull, kakšen je McLaren in on ne ve, kakšen je Ferrari. Da rečeš kaj takega, je malo neutemeljeno."