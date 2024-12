Sin nekdanjega petkratnega svetovnega prvaka v elitnem motociklizmu (500 ccm) Micka Doohana je bil sicer predviden, da bo v F1 debitiral prihodnjo sezono z Alpinom, a so se Francozi odločili, da 21-letnika v ekipo za celoten dirkaški konec tedna vpeljejo že nekoliko prej.

BREAKING: Jack Doohan will make his F1 debut for Alpine in Abu Dhabi, replacing Esteban Ocon#F1 pic.twitter.com/JfLuX38AST — Formula 1 (@F1) December 2, 2024

Po poročanju spletnega portala The Race Ocon pri ekipi Alpine že dolgo ne uživa več pravega zaupanja, že tako pa so se 28-letniku odrekli za prihodnjo sezono. Ocon je na nedeljski dirki razbil svoj dirkalnik že v prvem krogu in odstopil. Letos je zbral 23 točk, najvišje pa je končal pred nekaj tedni na VN Brazilije, ko je bil v spremenljivih razmerah drugi.

Ocon je prvič v F1 nastopil na VN Belgije leta 2016, edino zmago pa je dosegel leta 2021 na Madžarskem. Odpeljal je 156 dirk in se ob zmagi leta 2021 ter letošnjih stopničkah v Sao Paulu še dvakrat zavihtel med najboljše tri.

Doohan na drugi strani velja za enega najbolj perspektivnih mladih dirkačev. To sezono je že rezervni voznik Alpina, lani pa je v formuli 2 končal na tretjem mestu v seštevku. Drugi je bil tudi v seštevku formule 3 pred tremi leti.

Doohan bo tako na zadnji dirki te sezone, ki se bo končala prihajajoči konec tedna v Abu Dabiju, kot v prihodnjih sezonah pri Alpinu dirkal ob boku Francoza Pierra Gaslyja.

