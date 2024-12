Mehičanu tiktakajo zadnje ure, v formulo 1 Alžirec?

Na prvi dirki letošnjega prvenstva formule 1 je bilo vseh 20 voznikov v isti ekipi kot ob koncu lanskega prvenstva. Naslednje leto pa bo zgodba povsem drugačna. Isti sedež bo v najboljšem primeru zadržalo 12 dirkačev. Že med letošnjo sezono sta se poslovila Logan Sargeant (Williams) in Daniel Ricciardo (RB), ta konec tedna pa bo v Abu Dabiju namesto Estebana Ocona v Alpinu že dirkal Jack Doohan. Pozimi bodo novega dirkača dobile še ekipe Ferrari (Lewis Hamilton), Mercedes (Andrea Kimi Antonelli), Williams (Carlos Sainz) in RB (najverjetneje Liam Lawson), oba nova pa Haas (Oliver Bearman in Ocon) ter Sauber (Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto). Oba voznika od letos bosta očitno zadržali samo ekipi McLaren in Aston Martin. Vse glasnejše so namreč govorice, da bo Red Bull vendarle razdrl pogodbo s Sergiom Perezom, ki jo je sredi leta sicer podaljšal.

Sergio Perez se je v nedeljo v Katarju prebil do petega mesta, nato pa se zavrtel v času, ko je bil na stezi varnostni avto. Foto: Guliverimage Perez je bil vselej v senci Maxa Verstappna, a letošnja sezona je zanj zares katastrofalna. Na 23 dirkah je osvojil le 152 točk in zaseda osmo mesto v dirkaškem seštevku, medtem ko je njegov ekipni kolega za četrto zaporedno lovoriko zbral 429 točk. Mehičan je bil na zmagovalnem odru nazadnje na peti dirki na Kitajskem, Nizozemec je dobil zadnji dve, skupaj pa letos zmagal devetkrat. Na zadnjih sedmih dirkah je Perez osvojil le pet točk. In tako je Red Bull tudi izgubil konstruktorsko lovoriko, ki ekipam šteje še več kot dirkaška. Imajo 581 točk, vodilni McLaren 640, drugi Ferrari pa 619. Med njima se bo konec tedna v Abu Dabiju odločalo o tem, komu bo Fia na koncu leta namenila najvišjo denarno nagrado.

"Do kariraste zastave v Abu Dabiju ga bomo stoodstotno podpirali. Kako pa se bo nato odločil, je pa povsem njegova izbira. Je dovolj star in pameten, da lahko potegne sklepe," je dal po nedeljski dirki v Katarju jasno vedeti šef Red Bullove ekipe Christian Horner. Zdi se, kot da pričakujejo, da bo sam zapustil ekipo. "Checo je bil za nas zelo pomemben. Pomagal nam je osvojiti konstruktorski lovoriki 2022 in 2023 in pomagal je Maxu do naslova 2021. Je super fant. A trenutno ni v dobrem položaju. Zaveda se, koliko pritiska smo vsi deležni v tem poslu." Ne Horner ne Red Bullov svetovalec Helmut Marko nista želela neposredno odgovoriti na vprašanje, ali sta Mehičana pozvala, naj odide sam. Težko je verjeti, da bi Perez odšel brez odškodnine, nenazadnje pa njegovi pokrovitelji tudi prinašajo denar v ekipo.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez*

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Jack Doohan

Williams: Alex Albon in Carlos Sainz

RB: Juki Cunoda in Liam Lawson**

Haas: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto



*Velika verjetnost, da ga odpustijo.

**Ni še uradne potrditve.

Največ možnosti ima Lawson

Liam Lawson je sredi sezone v kokpitu ekipe RB zamenjal Daniela Ricciarda, zdaj se mu nasmiha sedež v Red Bullu. Foto: Guliverimage Kandidatov za Perezov sedež v Red Bullu ne manjka. Omenjalo se je celo Valtterija Bottasa, a je to zanikal sam. Nekaj tednov naj bi se Red Bull pogajal z Williamsom za Franca Colapinta, a je zdaj Marko dejal, da ta ni več na vrhu seznama želja. Mladi Argentinec, ki je v domovini zakuril pravo evforijo, se po nekaj dobrih prvih dirkah na zadnjih ni tako zelo izkazal. Tako imata največ možnosti za prestop v prvo Red Bullovo ekipo njihova aduta iz sestrske ekipe RB, Juki Cunoda in Liam Lawson. Pravijo pa, da bi jim bil lahko zanimiv tudi njihov nekdanji varovanec Pierre Gasly. Temu so se pred leti že odrekli, a je zdaj s precej manj konkurenčnim Alpinom navdušil z drugim mestom v Braziliji in petim v Katarju.

Še en novinec, Isack Hadjar?

Isack Hadjar se poteguje za naslov prvaka formule 2. Foto: Guliverimage

Odločitev o Perezovi usodi bo sprejeta v ponedeljek. "V Abu Dabiju bo sestanek z vsemi ključnimi možmi, delničarji in odločitev bo sprejeta," je dal jasno vedeti Marko, ki je znan po svoji neusmiljenosti do voznikov, ki ne zadovoljijo njegovih najvišjih apetitov. "Skoraj vedno smo stavili na dirkače iz naše akademije in zdaj je vprašanje, ali se bomo držali tega. Kot sem dobil namig od delničarjev, ostajajo na tej poti." Čeprav ima Cunoda več odpeljanih dirk od Lawsona (86 proti desetim), pa Horner v Japonca naj ne bi preveč verjel in mu je ljubši Novozelandec. To bi pomenilo, da se bo izpraznil sedež v ekipi RB. Naslednji v Red Bullovi čakalnici je 20-letni Francoz z alžirskimi koreninami Isack Hadjar, ki se bo ta konec tedna v Abu Dabiju z Bortoletom boril za naslov prvaka v formuli 2. Loči ju le pol točke.