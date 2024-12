Prvak vzel Pereza v bran: Ni idiot

"Včasih so ljudje do njega res preostri. Ni idiot. Vedno je bil cenjen kot dober dirkač," je Sergia Pereza v bran vzel ekipni kolega Max Verstappen. Čeprav ima Mehičan pogodbo z Red Bullovo ekipo formule ena za naslednjo sezono, pa je njegova služba pod velikim vprašajem, potem ko je prvenstvo končal na osmem mestu, Red Bull pa je v konstruktorskem seštevku zato zaostal za McLarnom in Ferrarijem.

Za Red Bull je na torkovih testiranjih v Abu Dabiju vozil Juki Cunoda, a ima vseeno za drugi sedež več možnosti Liam Lawson. Če se res znebijo Sergia Pereza. Foto: Reuters Usoda mehiškega dirkača Sergia Pereza v ekipi Red Bull in formuli ena še naprej ni jasna, čeprav so pred dnevi dejali, da se bo vodstvo ekipe sestalo takoj po zadnji dirki, veliki nagradi Abu Dabija. Medtem ko je Max Verstappen s 437 točkami in devetimi zmagami četrtič zapored postal svetovni prvak, je bil Perez edini od dirkačev štirih največjih ekip brez ene same zmage in je s 152 točkami prvenstvo končal na osmem mestu. Red Bull je prav zaradi serije njegovih slabih rezultatov ostal brez konstruktorske lovorike. Je pa sredi sezone podaljšal pogodbo in očitno se ga ne morejo kar tako znebiti. Sam pa očitno v sporazumno prekinitev pogodbe noče privoliti. Japonec Juki Cunoda in Novozelandec Liam Lawson medtem nestrpno čakata, ali bo eden od njiju dobil njegov kokpit.

Verstappen: Vsem v ekipi je bilo težko

Sergio Perez je na zadnjih osmih dirkah osvojil vsega šest točk. Foto: Reuters Je pa ekipnega kolega, ki mu je nenazadnje pomagal do vseh štirih svetovnih lovorik, v bran vzel sam Verstappen. Nizozemec pravi, da so kritike javnosti in tudi vodilnih mož v Red Bullu do Pereza preostre. "Vedno sem dobro delal s Checom. Je super človek. Ne zgodi se pogosto, da imaš ekipnega kolega, ki je dober voznik in še dober človek," je po zadnji dirki leta dejal Verstappen. Na vprašanje, ali pričakuje novega ekipnega kolega za sezono 2025, pa je odgovoril: "Ne vem, odločila bo ekipa."

Tudi novi/stari prvak v drugi polovici sezone v dirkalniku RB20 ni najbolj užival, nenazadnje je bil tudi deset zaporednih dirk brez zmage. "S Checom delam vsak konec tedna, iz tedna v teden. Mislim, da so ljudje do njega zelo ostri. Seveda je kakšen konec tedna, ko bi bil lahko boljši, a včasih so ljudje do njega res preostri. Ni idiot. Vedno je bil cenjen kot dober dirkač. Mu je bilo pa težko. Vsem v ekipi je bilo težko, saj je bilo včasih ta dirkalnik res težko voziti."