Perez vztraja, da bo ostal dirkač Red Bulla

"Imam pogodbo za naslednjo sezono in bom tudi naslednje leto dirkal za Red Bull," je v Abu Dabiju, kjer bo konec tedna zadnja velika nagrada letošnje sezone formule 1 dejal Sergio Perez. Po seriji slabih rezultatov je na udaru kritik, njegovi šefi pa so pred dnevi dali vedeti, da pričakujejo, da se bo poslovil kar sam. To se očitno ne bo zgodilo.

Zaključek prvenstva formule 1 ni prav nič miren, v Abu Dabiju se odločala o konstruktorskem prvaku, George Russell in Max Verstappen pa sta se silovito sprla. Za piko na i pa se očitno ne bo miroljubno razpletel niti primer Sergia Pereza. Pred dnevi smo pisali, da so mu kljub veljavni pogodbi pri Red Bullu zaradi zelo slabih rezultatov (v drugi polovici sezone ni bil boljši kot šesti) šteti dnevi. Če vodilna moža ekipe, Christian Horner in Helmut Marko, pričakujeta, da bo Mehičan sam zapustil ekipo, sta se očitno močno zmotila.

Sergio Perez je kljub štirim letom dirkanja v šampionskem Red Bullu dosegel samo pet zmag. Foto: AP / Guliverimage "Nič se ni spremenilo. Imam pogodbo za naslednjo sezono in bom tudi naslednje leto dirkal za Red Bull," je ob prihodu v Abu Dabi dejal 34-letni Perez. Je stoodstotno prepričan? "Sem že povedal, ničesar ni za dodati. Imam pogodbo za naslednje leto." Mehičan sicer priznava, da pozna govorice, da je njegova služba ogrožena in ve za ponedeljkov sestanek vodilnih mož in delničarjev Red Bullove ekipe. "Že šest mesecev govorim, da sem tukaj. Pogodbo sem letos podaljšal in bom v ekipi tudi naslednje leto. Povsem sem osredotočen na to."

Priznava, da njegova sezona ni bila dobra. S 152 točkami je v seštevku samo osmi, medtem ko je njegov ekipni kolega osvojil četrti zaporedni naslov prvaka (429 točk). "Razlog je, da so podaljšali z mano. Vedo, da sem še vedno sposoben in to je pomemben faktor." Tekom leta se je sicer govorilo, da je v novi pogodbi klavzula, ki bi ekipi omogočila predčasno prekinitev pogodbe, če rezultati v drugi polovici letošnje sezone ne bi bilo dovolj dobri.

Lawson še ne ve, za koga bo dirkal naslednje leto

Liam Lawson še ne pozna svojo usode. Foto: Reuters Uradno je za sezono 2025 za zdaj prost en sam sedež, drugi v Red Bullovi sestrski ekipi RB. Tega naj bi dobil Liam Lawson, ki je sredi te sezone že sedel vanj, ko je zamenjal Daniela Ricciarda. A zdaj se govori, da je prav on prvi kandidat, da v Red Bullu zamenja Pereza. "Ne vem še, trenutno ne vem. Naslednji teden pričakujem informacijo, kje bom dirkal naslednje leto. Ta konec tedna se še ne bo zgodilo. Osredotočen sem samo na to, da si izborim sedež. Ta konec tedna imam zadnjo priložnost, da se dokažem." Pripravljen je vskočiti tudi v Red Bullov dirkalnik. "Če bo nekega dne priložnost za Red Bull, se počutim pripravljenega. Z veseljem bi dirkal ob boku Maxu Verstappenu. Tako bi se učil od najboljšega," je še dejal 22-letni Novozelandec.