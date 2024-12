Verstappen prejel pokal iz rok predsednika Ruande #video

Max Verstappen je v Ruandi že nekaj dni, saj je tu opravil tudi družbenokoristno delo, ki ga je kot kazen prejel po eni od dirk, ker je preklinjal na novinarski konferenci. Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) je za svoj četrti zaporedni dirkaški naslov prvaka formule ena tako pokal prejel iz rok predsednika Ruande Paula Kagameja. "Štiri lovorike so res nekaj posebnega, upam pa, da se tukaj ne bom ustavil. Želim si, da bomo še dolgo tako uspešni." Na odru Fiine gale so bili tudi predstavniki ekipe McLaren, direktor Zak Brown, vodja ekipe Andrea Stella in dirkač Lando Norris, ki so prejeli pokal za konstruktorsko lovoriko, prvo za to angleško ekipo po 26 letih.

Predsednik hitro razvijajoče se države v osrednji Afriki Ruande je že pred dnevi tudi uradno vložil kandidaturo za pridobitev dirke formule ena. Selitve na afriško celino si želi tudi predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze Mohammed Ben Sulayem. Dirkališče bodo zgradili blizu letališča pri prestolnici Kigali. Načrt za progo pripravlja nekdanji dirkač Alex Wurz. Predvidoma naj bi jo zgradili do leta 2028 ali 2029.