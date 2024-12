Ruanda namerava kandidirati za veliko nagrado formule ena

Predsednik Ruande Paul Kagame je napovedal, da se bo njegova država potegovala za organizacijo dirke formule ena v prestolnici Kigali. Afrika bi tako prvič gostila to tekmovanje po letu 1993, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je najnovejši korak v državni strategiji pri uporabi športa za povečanje gospodarske rasti, turizma in globalne prepoznavnosti.

"Vesel sem, da uradno sporočam, da se Ruanda poteguje za vrnitev dirkanja na najvišji ravni v Afriko, tako da bo gostila dirko formule," je dejal Kagame na odprtju generalne skupščine Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) v Kigaliju.

Avgusta so vodje formule 1 potrdili pogovore z Ruando o gostovanju VN, izvršni direktor Stefano Domenicali pa je dejal, da je država "resna kandidatka".

Kritiki in Kagamejevi nasprotniki so njegovo administracijo obtožili, da izkorišča odmevne mednarodne dogodke za povečanje svojega svetovnega ugleda, hkrati pa prikriva resne kršitve človekovih pravic, zatira svobodo govora in omejuje politične svoboščine.

