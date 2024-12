Irski dirkaški mogotec Eddie Jordan je zbolel za hudo boleznijo. Nekdanji dirkač in nekdanji lastnik moštva formule 1 je danes javno razkril, da ima agresivno obliko raka prostate in mehurja, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Marca in aprila so mi diagnosticirali raka na prostati in mehurju. Nato se je rak razširil v hrbtenico in medenico. Bilo je precej agresivno," je 76-letnik povedal v pogovoru za podcast Formula uspeha.

Jordan je leta 1991 ustanovil ekipo formule 1 Jordan, za katero so v 14 letih obstoja dirkali tudi takšni prvaki, kot so Michael Schumacher, Ayrton Senna, Damon Hill in Nigel Mansell.

"Bilo je nekaj zelo temnih dni, a sem jih preživel," je dejal Jordan.

Jordan je dejal, da se zdaj počuti nekoliko bolje in da je podrobnosti o bolezni objavil v javnosti, ker ga je navdihnila zgodba in izpoved legende dirkališčnega kolesarstva na stezi Chrisa Hoya, ki je oktobra razkril, da ima neozdravljivo obliko raka na prostati.

Jordan je tudi moške spodbudil k rednim zdravniškim pregledom.

"Ne odlašajte, testirajte se. Toliko je pomoči, s katero vam lahko podaljšajo življenje. Ne bodite neumni," je dejal in dodal, da ni razloga za sram.

Sloviti irski milijonar je poznan tudi Slovencem. Leta 2009 je postal lastnik prestižne jadrnice begunjskega proizvajalca plovil Elan.

