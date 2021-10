Pri devetnajstih v formulo 1: sanje, a tudi depresija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lando Norris je pri 19 letih prišel v formulo 1. Izpolnjene sanje, a obenem: "Loteval se me je občutek depresije. Kaj, če bom odpeljal slabo dirko?"

Pri 18 letih prvak v formuli 3. Leto pozneje že s pogodbo z ekipo formule 1 McLaren. Še kot najstnik je debitiral v kraljici avtomotošporta. Nedavno, v svoji tretji sezoni, je bil na dirki v Sočiju blizu debitantske zmage. Lando Norris. Vedno nasmejan in sproščen. Zdi se, da živi svoje sanje. A ni vse tako lepo, kot se zdi.

"Ljudje, ki gledajo formulo 1 po televiziji, ne dojamejo, kaj vse doživlja dirkač. Pravzaprav je žalostno, da se v oddajah ne pokaže, s koliko stresa in pritiska moramo živeti dirkači," je v pogovoru za angleški ITV dušo odprl 22-letni Britanec. "Sam sem prišel v formulo 1 pri 19 letih. In zato je vate usmerjenih veliko oči. To je pri meni zahtevalo svoj davek." Čutil je neverjetno veliko pritiska, razlaga. "Spraševal sem se, kaj bo, če na naslednjem treningu ne bom odpeljal, kot moram? Ali bom sploh še v formuli 1? Kaj bom potem počel v življenju, saj drugih stvari ne znam."

Lando Norris v Sočiju Foto: Reuters O psiholoških težavah, depresiji, ko so vse oči uprte vate, je v zadnjem odboju veliko govorila tudi igralka tenisa Naomi Osaka. "Loteval se me je občutek depresije. Kaj, če bom odpeljal slabo dirko? Imel sem pomisleke, ali sem sploh dovolj dober," je dejal mladi dirkač McLarna. Komentarji, kritike na družabnih omrežjih tesnobo samo še povečujejo, dodaja.

Danes ima tovrstnih težav manj. Ekipa McLaren mu je ves čas stala ob strani. Sodeloval je tudi z dobrodelno organizacijo za psihološke težave Mind. "Danes sem srečnejši in lahko uživam v vsem, kar počnem."

Zagotovo pomagajo tudi boljši rezultati. Njegovo drugo mesto oziroma dvojna zmaga McLarna v Monzi. Nato je bil v Sočiju v vodstvu večji del dirke, a je zmago zapravil, ko je začelo deževati. V skupnem seštevku je četrti, samo za Lewisom Hamiltonom, Maxom Verstappnom in Valtterijem Bottasom.