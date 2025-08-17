Tim Gajser prvič po štirih mesecih nastopa na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. Rama je zaceljena, forma pa po štirih tednih treninga dobra. Na sobotni kvalifikacijski vožnji v Uddevalli je bil tretji, a zares gre to popoldne. V prvi vožnji se je z Isakom Giftingom boril za tretje mesto, a sta trčila. Slovenski as je zaradi poškodovanega motorja moral odstopiti, je pa z njim vse v redu. Vožnjo je dobil Romain Febvre. Jan Pancar je bil osmi. Druga vožnja sledi ob 17.10.

Tim Gajser (Honda) je v tej sezoni odpeljal le pet dirk in pol, a na treh zmagal in je kljub devetim izpuščenim velikim nagradam s 305 točkami ostal med deseterico v skupnem seštevku. Dvakrat izpahnjeno ramo je uspešno operiral in rehabilitiral. V soboto je tako na prvi vožnji, obkrožen s tekmeci, po skoraj štirih mesecih zasedel tretje mesto. Malo mu je zategnilo roke (tako imenovani "arm pump"), kar pa je po tako dolgem tekmovalnem premoru običajno. Kvalifikacije je dobil Romain Febvre (Kawasaki), ki s 744 točkami vodi v prvenstvu MXGP. Ima 14 točk prednosti pred Lucasom Coenenom (KTM), ki je bil na kvalifikacijski vožnji samo šesti. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP254 KTM) je zasedel osmo mesto.

Gajser po trčenju odstopil zaradi poškodovanega motorja

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Štart prve vožnje je dobil Febvre. Herlings ga je v prvem krogu napadal, a neuspešno. Gajser je bil četrti, za Isakom Giftingom (Yamaha). Pancar se je v prvem krogu z 11. prebil na osmo mesto, povsem pa se je štart ponesrečil Coenenu, ki je bil po padcu samo 22. Ko se je ta prebil na 16. mesto, pa smo spremljali Timove napade na Giftinga. Dih nam je zastal v tretjem krogu, ko je bil Šved na enem od skokov prekratek in se je Gajser zaletel vanj (poglejte v spodnjem videu). Oba sta se znašla na tleh. Gifting v bolečinah, slovenski as pa je bil takoj na nogah, a s poškodovanim motorjem. Skušal je poravnati krmilo, a mu ni uspelo. Precej razočaran je odstopil, je pa z njegovo ramo vse v redu. Gifting je z velikim zaostankom nadaljeval vožnjo.

Ko je v sedmem krogu padel še Jeremy Seewer (Ducati), je bil Pancar že peti, za četrtim Rubenom Fernandezom (Honda), ki ga ni mogel prehiteti že na kvalifikacijski vožnji. Pred njima so bili Febvre, Herlings in Calvin Vlaanderen (Yamaha). Razlike med njimi so znašale nekaj sekund, tako da do konca sprememb na prvih štirih mestih nismo več videli. So se pa Pancarju približali trije vozniki na tovarniških motorjih, Maxime Renaux (Yamaha), Glenn Coldenhoff (Fantic) in Coenen. Mladi Dolenjec jih ni mogel zadržati za sabo, prehiteli so ga v 25. minuti vožnje. V cilju je bil osmi, 47 sekund za Febvrom.

Poglejte posnetek s Timove čelade, kako je trčil v Giftinga:

MXGP Švedske, 1. vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

4. Ruben Fernandez (Honda)

5. Maxime Renaux (Yamaha)

6. Glenn Coldenhoff (Fantic)

7. Lucas Coenen (KTM)

8. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Odstop: Tim Gajser (Honda)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (15/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 769 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 744

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 556

4. Ruben Fernandez (Honda) 489

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 462

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 417

7. Maxime Renaux (Yamaha) 403

8. Jeffrey Herlings (KTM) 384

...

10. Tim Gajser (Honda) 313

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 262

Prvi točki Jake Peklaja

Uro prej v Uddevalli na Švedskem dirkajo v šibkejšem razredu MX2, v katerem ta konec tedna nastopa mladi slovenski up Jaka Peklaj (Husqvarna). Prvo vožnjo je dobil predlanski prvak Andrea Adamo (KTM). Drugi je bil Sacha Coenen (KTM), tretji pa lanski prvak Kay de Wolf (Husqvarna). Vodilni v prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) je bil peti, bili pa so v razmiku le desetih sekund. Peklaj je osvojil prvi dve točki letos, s krogom zaostanka je bil 19.