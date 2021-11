Razlika po Braziliji manjša, med vodilnima pa vse več napetosti

Pred brazilsko dirko je imel Hamilton, ki si je konec tedna prislužil dve kazni in je današnjo dirko začel šele kot deseti, s pet mest slabšega startnega izhodišča, kot ga je dosegel na sobotni kvalifikacijski dirki, 21 točk zaostanka za Nizozemcem.

Zdaj je zaostanek manjši, le še 14 točk; Verstappen ima po novem 332,5 točke, Hamilton je drugi s 318,5.

Za Britanca se je začelo slabo

Dogajanje v Braziliji je bilo ves konec tedna nadvse pestro, na koncu pa je Hamilton, ki je do nedelje dobil največ kazni oziroma izgubil največ, pobral glavno nagrado.

Začelo se je slabo za Britanca, saj je v petek zvečer, potem ko je zanesljivo dobil kvalifikacije za sobotno sprintersko dirko, izvedel, da mu zaradi kršenja pravil grozi kazen. Že pred tem pa je vedel, da bo danes startal s pet mest slabšega položaja, ker so v njegovem dirkalniku petič v sezoni zamenjali motor.

Kazen je nato tudi dobil; vodstvo tekmovanja je ugotovilo, da je imel njegov dirkalnik minimalno napako pri sistemu DRS oziroma pri gibljivosti zadnjega krilca. Zaradi tega je moral na sobotni mini dirki začeti iz ozadja, a se je vseeno prebil do petega mesta. Sprintersko dirko, ki je tretjič in zadnjič v sezoni štela kot nadomestek kvalifikacij za danes, pa je sicer dobil Bottas pred Verstappnom.

Razgreto ozračje

Povsem brez kazni je sicer ni odnesel niti Nizozemec, a je dobil le finančni udarec. Po koncu kvalifikacij je prijel dirkalnik tekmeca oziroma preveril zadnje krilce ter s tem kršil pravilo, da se ne sme posegati v tekmovalna vozila. Dobil je 50.000 evrov denarne kazni.

Ozračje je bilo tako dodobra razgreto ne le med obema dirkačema, pač pa tudi v ekipah tekmecev in v navijaških taborih. Za nameček je Verstappen izkoristil še dodatni dve točki za drugo mesto v sprinterski dirki, tako da je imel pred startom lepo izhodišče v SP.

To se je še izboljšalo po uvodnih krogih, ko je na drugo mesto prišel moštveni sotekmovalec Sergio Perez in mu nekaj časa kril hrbet pred napadi Mercedesa. A Bottas je bil blizu, v ospredje pa se je hitro prebijal Hamilton. Čeprav je začel kot deseti, je hitro privozil do mest, ki so omogočala napad na neposrednega tekmeca, in pred zadnjo tretjino dirke je bil že tik za njim.

V 59. krogu uspešen napad

V 49. krogu je prvič poskusil napasti. Verstappen je takrat odgovoril, tudi tako, da sta oba dirkača zapeljala izven steze. Pri Mercedesu so menili, da je šlo za nevarno vožnjo in so zaradi tega pričakovali kazen vodstva dirke, ki pa je dogajanje ocenilo kot običajno dirkaško potezo. Hamilton je počakal deset krogov, potem pa napadel drugič. V 59. krogu je bil uspešen in Verstappen je bil na drugem mestu, brez možnosti, da bi se še vrnil pred Hamiltona.

V obračunu drugih mož za njunim hrbtom je bil boljši Bottas, ki je pred koncem dirke dobil tudi navodilo moštva, naj skuša ujet Nizozemca, a je ostal tretji. Za majhno zmago v bitki Mercedesa in Red Bulla pa je vendarle poskrbel Perez, saj je v zadnjem krogu s svežimi pnevmatikami dosegel najboljši čas in tako dosežek odnesel Hamiltonu, s čimer je slednji ostal brez dodatne točke.

"Zanesljivo najtežji dirkaški konec tedna doslej"

"Kakšna sijajna dirka. V ekipi so opravili izjemno delo, prav tako Valtteri. Z vsemi kaznimi je bil to zanesljivo najtežji dirkaški konec tedna doslej," si je po zmagi oddahnil Hamilton in se zahvalil za podporo brazilskim navijačem.

"Dal sem vse od sebe. Bilo je zabavno, na koncu nam je malo zmanjkalo. Še vedno vodim v SP, danes sem predvsem poskrbel, da je bila škoda čim manjša. Vrnil se bom še močnejši," pa je dejal Verstappen.

Do konca sezone so še tri dirke, naslednja bo že čez teden dni v Katarju.

