Hamilton na rep startne vrste za sprintersko dirko, Verstappnu 50.000 evrov kazni

Danes zvečer bo v Braziliji tretjič v tej sezoni na sporedu sprinterska sobotna dirka, ki poskusno nadomešča kvalifikacije.

Brazilska dirka, vrstni red današnje 100-kilometrske bo odločal o startnih položajih za klasično preizkušnjo za VN Brazilije v nedeljo, pa ima še precej postranskega dogajanja. Oba glavna akterja sta dobila kazni, precej slabše jo je odnesel branilec naslova Lewis Hamilton.

Here is how we will now line up for #F1Sprint 👇#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/KYXNJtOiXT